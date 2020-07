Microsoft: Σταματά επίσημα την παραγωγή των Xbox One X και Xbox One S All-Digital Edition

Η Microsoft αδειάζει τις γραμμές μαζικής παραγωγής για τον ερχομό του Xbox Series X, καθώς ανακοινώσε πως σταματά επίσημα την παραγωγή των Xbox One X και Xbox One S All-Digital Edition. Η ανακοίνωση αυτή εξηγεί και το γεγονός ότι υπήρχε έλλειψη στα καταστήματα για τα δύο μοντέλα, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως θα συνεχιστεί κανονικά η παραγωγή του Xbox One S.

Είναι γεγονός, πάντως, ότι η απόφαση της Microsoft μοιάζει να έρχεται αρκετά νωρίς, δεδομένου ότι στο παρελθόν κανένας κατασκευαστής δεν έχει “σκοτώσει” τόσο γρήγορα τις προηγούμενες παιχνιδοκονσόλες του, ειδικά όταν μιλάμε για μοντέλα που κυκλοφόρησαν μόλις το 2017 (Xbox One X) και το 2019 (Xbox One S All-Digital Edition). Δεν αποκλείεται, πάντως, αυτή να είναι και μια ένδειξη κακών πωλήσεων για τα δύο μοντέλα.

Πλέον μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το Xbox Series X, για το οποίο οι προσδοκίες τόσο των gamers, όσο και της Microsoft είναι ιδιαίτερα υψηλές με βάση τους ισχυρισμούς της εταιρείας για τις δυνατότητες και το line-up των video games.

