Μεταφραστικές πλαστογραφίες

Τα αγγλικά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι αρμοδιότητας των σατιρικών εκπομπών, όπως τα «Κούβεντος» που κάνουν «Τα παιδιά της Αλλαγής», κάθε μεσημέρι στον ΣΚΑΪ. Σε ένα ηχητικό έχουν τον διάλογο από την αθάνατη ταινία «Γαμπρός από το Λονδίνο» με τον Κώστα Βουτσά να λέει «ελλήνικος λίγκος», ενώ στη συνέχεια ακούγονται οι αγγλικούρες του κ. Αλέξη Τσίπρα «Greece has reached at least…». Το πρόβλημα όμως δεν είναι το «Frozen War», με το οποίο μετέφρασε τον «Ψυχρό Πόλεμο» ο κ. Τσίπρας, αλλά η επίσημη απόδοση αγγλικών όρων από τον ΣΥΡΙΖΑ για τη δημιουργία ψευδών πολιτικών εντυπώσεων. Και σε αυτό έχει μεγάλη παράδοση πλαστογράφησης. Να θυμηθούμε ότι το 2012 ο πολύς Σλάβοϊ Ζίζεκ ήταν προσκεκλημένος σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ και στην ομιλία του ζήτησε από το κόμμα που τον είχε προσκαλέσει «να κινηθεί κτηνωδώς, βάναυσα, σκληρά, άγρια (brutally) όταν χρειαστεί» (3.6.2012). Αυτό το «brutally» στην επίσημη ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ είχε μεταφραστεί για τους ιθαγενείς σε «αποφασιστικά».

Την ίδια μεταφραστική πλαστογράφηση επιχειρεί και τώρα, με αφορμή το πόρισμα της αμερικανικής επιτροπής κεφαλαιαγοράς, για όσα έπραξε στην Ελλάδα η Novartis. Στο πόρισμα αναφέρεται ότι η εταιρεία «bribe employees of state-owned and state controlled hospitals and clinics….» που σε απλά ελληνικά σημαίνει ότι η εταιρεία «δωροδόκησε υπαλλήλους των κρατικών νοσοκομείων και κλινικών». Η απόφαση δεν αναφέρεται καν σε «officials», που είναι αγγλιστί οι «αξιωματούχοι», πολλώ δε μάλλον σε υπουργούς και πρώην πρωθυπουργούς, τους οποίους η «Πρώτη Φορά Αριστερά + ΑΝΕΛ» κρέμασε στα μανταλάκια ως δωρολήπτες. Αναφέρεται σε απλούς «employees» που είναι οι «υπάλληλοι». Μόνο σε ένα σημείο και για τη νομική τεκμηρίωση το πόρισμα αναφέρει ότι όλοι «όσοι εργάζονται στα ελληνικά κρατικά νοσοκομεία και κλινικές» αναφέρονται στην απόφαση, κατά το αμερικανικό δίκαιο, «foreign officials».

Το «employees» (υπάλληλοι) έγινε στην επίσημη ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ «αξιωματούχοι» (officials). Μικρό το κακό, αν σκεφτεί κανείς το «we ate the camel». Από εκεί και πέρα αρχίζει το γαϊτανάκι της διόγκωσης για να διατηρηθεί η εντύπωση περί του «μεγαλύτερου σκανδάλου από συστάσεως του ελληνικού κράτους» (Δ. Παπαγγελόπουλος 5.2.2018). Η εφημερίδα «Αυγή» αναφέρεται σε «Απόφαση βόμβα από τις ΗΠΑ… Η Novartis χρησιμοποιούσε την επιρροή της στην ελληνική κυβέρνηση για να επηρεάσουν τις αποφάσεις των κυβερνήσεων των Οργανισμών και Οργάνων προκειμένου να βοηθήσουν τη Novartis Hellas» (26.6.2020), έτσι ώστε στην κοινωνική αρένα των social media να συντηρηθεί το αφήγημα ότι κάποιοι πολιτικοί έπαιρναν τις μίζες σε τροχήλατες βαλίτσες. Οσο για τους «employees», που συμφώνως με το πόρισμα δωροδοκήθηκαν, αυτοί πίνουν στην υγεία των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, επειδή εκ των πραγμάτων μένουν στο απυρόβλητο. Πέντε χρόνια τώρα, ο κόσμο βοά για το μεγάλο σκάνδαλο Novartis, οι κυβερνήσεις ακόμη και αφρικανικών κρατών οδήγησαν την εταιρεία σε επώδυνους συμβιβασμούς, αλλά η ποδηγετούμενη από την εξουσία των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ελληνική Δικαιοσύνη κυνηγούσε πρώην πρωθυπουργούς, ίνα πληρωθή το ρηθέν διά Πολάκη του προφήτου «θα κερδίσουμε τις εκλογές αν βάλουμε κάποιους φυλακή»…