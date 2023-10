Μεσανατολικό: Δεκάδες νεκροί στη σύγκρουση Χαμάς – Ισραήλ

Ένα μπαράζ ρουκετών εκτοξεύθηκε στο νότιο και κεντρικό Ισραήλ το πρωί του Σαββάτου καθώς τρομοκράτες της Χαμάς εισέβαλαν στη χώρα και κατέλαβαν πόλεις του νότιου Ισραήλ.

Το ισραηλινό συμβούλιο ενέκρινε χερσαία επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας, προκειμένου να εντοπιστούν να εξουδετερωθούν οι βάσεις της Χαμάς στην περιοχή.

Μια νοσηλεύτρια και ένας οδηγός ασθενοφόρου σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινές επιδρομές κατά δύο νοσοκομείων στη Γάζα, ανακοίνωσαν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (ΓΧΣ). Από τις επιδρομές τραυματίστηκαν επίσης πολλοί άνθρωποι και προκλήθηκαν ζημιές σε μια μονάδα οξυγόνου, ανέφεραν οι ΓΧΣ με ανάρτηση στο X.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε νωρίτερα ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε πόλεμο. «Από σήμερα το πρωί, το κράτος του Ισραήλ βρίσκεται σε πόλεμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Περίπου 100 άνθρωποι είναι νεκροί όπως ανακοίνωσε η εθνική υπηρεσία επείγουσας ιατρικής Magen David Adom του Ισραήλ και περισσότεροι από 700 είναι τραυματισμένοι.

The Israeli army has not gained control of any of the locations Hamas fighters infiltrated in southern Israel, according to reports.

Μεταξύ αυτών και ο Ofir Liebstein, ισραηλινός αξιωματούχος της τοπικής αυτοδιοίκησης, σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυρών με τρομοκράτες. Σύμφωνα με την Jerusalem Post, τη θέση του αναλαμβάνει ο Γιόσι Κερέν.

Μια 60χρονη γυναίκα σκοτώθηκε όταν πύραυλος έπεσε σε κτίριο στο Περιφερειακό Συμβούλιο του Gederot. Τα ονόματα και οι ταυτότητες των άλλων θυμάτων δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, αναφέρει το δημοσίευμα.

Αξιωματούχοι Υγείας στη Γάζα ανακοίνωσαν ότι 198 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα.

Από την άλλη, το ισραηλινό δίκτυο N12 μετέδωσε ότι περίπου 50 ισραηλινοί όμηροι κρατούνται από ενόπλους της Χαμάς στο κιμπούτς Μπίρι κοντά στο σύνορο με τη Γάζα.

Εκτοξεύτηκαν περισσότεροι από 2.200 πύραυλοι, ανέφεραν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις. Σειρήνες ήχησαν πολλές φορές στην Ιερουσαλήμ, στο Τελ Αβίβ και στο νότιο Ισραήλ. Δεκάδες οχήματα πήραν φωτιά και στην πόλη.

Στη Ράμλα, σύμφωνα με την Jerusalem Post, τέσσερις πολίτες που είχαν παγιδευτεί κάτω από ένα κατεστραμμένο κτίριο διασώθηκαν από το προσωπικό της Πυροσβεστικής και Διάσωσης του Ισραήλ.

Καταφύγια άνοιξαν σε όλη τη χώρα. Πολλά μέρη της Ασκελόν και της γύρω περιοχής ήταν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη του Ισραηλινού Στρατού πλήττουν αυτή τη στιγμή πολλούς στόχους που ανήκουν στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

«Προτρέπουμε τους κατοίκους να παραμείνουν σε προστατευμένες περιοχές, να αποφεύγουν να πλησιάζουν τις σκηνές και να αποφεύγουν να αγγίζουν υπολείμματα ρουκετών που ενδέχεται να περιέχουν εκρηκτικά ή παρόμοιους κινδύνους», δήλωσε η ισραηλινή αστυνομία.

«Το κοινό καλείται να ακολουθήσει τις οδηγίες για να παραμείνει κοντά σε προστατευόμενες περιοχές και οι κάτοικοι της περιφέρειας της Γάζας καλούνται να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους», ζήτησε ο στρατός.

Σε βίντεο που δημοσίευσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου στην πλατφόρμα Χ είπε ότι «είμαστε σε πόλεμο» και τόνισε πως «ο εχθρός θα πληρώσει ένα τίμημα που δεν έχει ξαναδεί».

Άμαχοι τρέχουν να σωθούν

Magen David Adom is calling for urgent blood donations at the following locations: Tel Aviv – Ichilov Hospital

Το σημερινό επεισόδιο ήταν το σοβαρότερο από τον 10ήμερο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς το 2021, με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για συγκρούσεις μεταξύ ομάδων Παλαιστίνιων μαχητών και δυνάμεων ασφαλείας σε πόλεις στο νότιο Ισραήλ.

Apocalyptic scenes right now in southern Israel. pic.twitter.com/uuseUdcytV

Ο Μοχάμεντ Ντεΐφ, υψηλόβαθμος στρατιωτικός διοικητής της Χαμάς, ανακοίνωση την έναρξη της επιχείρηση στα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς, καλώντας τους απανταχού Παλαιστινίους να πολεμήσουν.«Αυτή είναι η ημέρα της μεγαλύτερης μάχης για να τερματιστεί η τελευταία κατοχή επί γης», δήλωσε, προσθέτοντας ότι εκτοξεύτηκαν 5.000 ρουκέτες μέσα σε μόλις 20 λεπτά.

Οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) δήλωσαν ότι η Χαμάς «είχε ξεκινήσει μια μαζική εκτόξευση ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας προς το ισραηλινό έδαφος» και ότι μαχητές είχαν εισέλθει στο ισραηλινό έδαφος σε «διαφορετικές τοποθεσίες». Η ανακοίνωση ανέφερε ότι ο αρχηγός του γενικού επιτελείου διενεργούσε «αξιολόγηση της κατάστασης» και ότι η Χαμάς «θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες και την ευθύνη για αυτά τα γεγονότα».

Οι IDF δημοσίευσαν πλάνα από ορισμένα από τα χτυπήματά τους νωρίτερα σήμερα σε στόχους της Χαμάς. Όπως λένε έχουν επιτεθεί μέχρι στιγμής σε 17 στρατιωτικές εγκαταστάσεις και τέσσερα επιχειρησιακά γραφεία της Χαμάς.

After entering Israel from Gaza, Palestinian terror group continue firing at any civilian they see.

This was clearly not an operation targeting the Israeli Army.

It’s more similar to the kind of terror attack that was executed in Mumbai in 2008, when 175 people were killed. pic.twitter.com/tVg6d6WdaG

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 7, 2023