Με αντι-NAVTEX απαντά η Ελλάδα στην Τουρκία - Ολοκληρώθηκε το ΚΥΣΕΑ

Με την έκδοση αντι-NAVTEX, από τον σταθμό Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού απαντά η Ελλάδα, στην τουρκική ΝAVTEX που εκδόθηκε λίγο μετά τις 7:00 από τον σταθμό της υδρογραφικής υπηρεσίας της Αττάλειας για έρευνες σε περιοχή νοτίως του Καστελλόριζου.

Οπως τονίζεται σχετικά ο σταθμός της Αττάλειας δεν έχει τη δικαιοδοσία για να εκδώσει NAVTEX για τη συγκεκριμένη περιοχή και σημειώνεται ότι η περιοχή που δεσμεύεται αναφέρεται σε παράνομη δραστηριότητα και μάλιστα σε περιοχή που επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Mάλιστα, καλούνται οι ναυτιλόμενοι να αγνοήσουν την τουρκική Navtex.

H ελληνική NAVTEX:

«ZCZC HA28

100640 AUG 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 455/20

SOUTHEAST CRETAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA26-1024/20 IN HELLENIC NAVTEX

SERVICE AREA, REFFERING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA26-1024/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 232059 UTC AUG 20.

NNNN»

Το «Ορούτς Ρέις» πλέει ήδη προς την ελληνική υφαλοκρηπίδα, συνοδεία πλοίων του τουρκικού στόλου, με τον Τούρκο υπουργό Ενεργείας Φατίχ Ντονμέζ να αναφέρει ότι το πλοίο έφτασε στο σημείο των ερευνών, επισημαίνοντας ότι «οι προσπάθειές μας στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα για την ενεργειακή ανεξαρτησία της Τουρκίας θα συνεχιστούν αδιάκοπα. Οι 83 εκατομμύρια Τούρκοι μας στηρίζουν».

Αξίζει να σημειωθεί πως ολοκληρώθηκε, πριν από λίγα λεπτά, η συνεδρίαση -υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη- στο Μέγαρο Μαξίμου του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), ενώ νωρίτερα είχε πραγματοποιηθεί σύσκεψη των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης του ΚΥΣΕΑ έγινε επισκόπηση της κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο και εξετάστηκαν οι τρόποι αντίδρασης στην τουρκική προκλητικότητα.

Διαβάστε επίσης

Τσαβούσογλου: Προς το συμφέρον μας η ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία – Τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα

Αρθρο Ντ. Μπακογιάννη στην «Κ»: Η στρατηγική για ισχυροποίηση των ελληνικών θέσεων και συμφερόντων

Αποψη: Εξοπλισμοί και συγγενικές παθογένειες

Η κρίση μετά την κρίση

Αρθρο Χρ. Ροζάκη στην «Κ»: Προς τα πού οδεύουν οι διερευνητικές;