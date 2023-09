Μαρόκο: Εκόνες αποκάλυψης από τον σεισμό των 7,2 ρίχτερ

Σε φωτογραφίες και βίντεο που έχουν αναρτηθεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται συντρίμμια σπιτιών στους δρόμους του Μαρακές και αυτοκίνητα κάτω από πέτρες

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που έρχονται από το Μαρόκο μετα τον σεισμό των 7,2 ρίχτερ που έχει αφήσει πίσω του πάνω από χίλιους νεκρούς και άλλους τόσους τραυματίες σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Σε φωτογραφίες και βίντεο που έχουν αναρτηθεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται συντρίμμια σπιτιών στους δρόμους του Μαρακές, αλλά και αυτοκίνητα πλακωμένα από πέτρες.

Very sad,my prayers & thoughts are for the families in Morocco as devastating earthquake kills over 1,000 people, rescuers dig for survivors.#moroccoearthquake pic.twitter.com/N7FHIdyL1N — Perveen Sarwar (@PerveenSarwar) September 9, 2023

Aπό το χωριό Adassil στο Μαρόκο dεν έχει απομείνει σχεδόν τίποτα.

There is almost nothing left of Adassil village in Morocco. You can hear the absolute heartbreak in this mans voice 😢💔#moroccoearthquake #Morocco #earthquake pic.twitter.com/s9Vr9eo4Nq — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 9, 2023

Το ιστορικό Τζαμί Κουτούμπια στο Μαρακές του Μαρόκου δεν κατέρρευσε παρά την κατάρρευση των κοντινών κτιρίων.

The historic Koutoubia Mosque in Marrakesh, Morocco, did not collapse despite nearby buildings collapsing after an earthquake in Morocco. #Morocco l #earthquake l #المغرب l #زلزال_المغرب pic.twitter.com/khTKNMg3eG — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) September 9, 2023

Την ίδια ώρα, Μαροκινοί και τουρίστες κάνουν ουρά στο Μαρακές για να δώσουν αίμα για τα θύματα του σεισμού.

Several houses devastation caused by the earthquake in Marrakesh, Morocco. TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/9cTkji5aZq pic.twitter.com/o0Txn0nQco — Disaster News (@Top_Disaster) September 9, 2023

