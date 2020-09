Lenovo ThinkPad X1 Nano: Αυτό είναι το ελαφρύτερο ThinkPad που έχει κατασκευαστεί ποτέ

Η Lenovo παρουσιάζει το πιο πρόσφατο μοντέλο στο premium χαρτοφυλάκιο X1, το ThinkPad X1 Nano. Το πιο ελαφρύ ThinkPad που κατασκευάστηκε έως τώρα (907γρ), µε μοναδικές επιδόσεις και λειτουργικότητα. Πρόκειται για το πρώτο ThinkPad της Lenovo µε βάση την πλατφόρμα Intel Evo platform και τροφοδοτείται από επεξεργαστές 11th Gen Intel Core, που προσφέρει απαράμιλλη ταχύτητα και ευφυία και διαθέτει μπαταρία µε εξαιρετική διάρκεια ζωής. Διαθέτει ακόμη, εντυπωσιακά οπτικά μέσα, λεπτά bezels στην 13-ιντσών 2Κ, 16:10 οθόνη του, καθώς και τέσσερα ηχεία & τέσσερα µικρόφωνα 360 µοιρών που απογειώνουν τις οπτικοακουστικές δυνατότητές του. Προσφέροντας μια καθηλωτική εμπειρία χρήστη, το X1 Nano υποστηρίζει επίσης Dolby Vision και Dolby Atmos. Παράλληλα παρέχει υπερσύγχρονη συνδεσιμότητα με το WiFi 6 (προαιρετικά στο δίκτυο 5G) που προσφέρει μεγαλύτερο bandwidth, εκτινάσσοντας σε νέα ύψη την always on / always connected παραγωγικότητά σας και τις δυνατότητες συνεργασίας σας στον νέο αυτό κόσμο εργασίας.

Η Lenovo σήμερα με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει ότι το πρώτο αναδιπλούμενο PC στον κόσμο, το ThinkPad X1 Fold, είναι άμεσα διαθέσιμο για παραγγελία (στην Ελλάδα θα είναι σύντομα άμεσα διαθέσιμο). Το αποκορύφωμα της τεχνολογικής καινοτομίας, το X1 Fold προσφέρει έναν επαναστατικό συνδυασμό φορητότητας και ευελιξίας που καθορίζει μια νέα κατηγορία υπολογιστών. Προσφέροντας δυνατότητες που καθίστανται δυνατές από το πρόγραμμα καινοτομίας Project Athena της Intel, το X1 Fold έχει επεξεργαστή Intel Core και Intel Hybrid, συνδυάζοντας έτσι τη γνωστή λειτουργικότητα που όλοι γνωρίζουμε από τα smartphone, τα tablet και τους φορητούς υπολογιστές, σε μια αναδιπλούμενη συσκευή που θα αλλάξει για πάντα τον τρόπο που εργάζεστε, παίζετε, δημιουργείτε και συνδέεστε. Με το προαιρετικό 5G, μπορείτε να εμπιστευτείτε ότι η ταχύτητα της σύνδεσής σας είναι πιο ασφαλής και βελτιστοποιημένη όπου είναι διαθέσιμη και ότι είστε καλύτερα προστατευμένοι με τις λειτουργίες ασφάλειας ThinkShield. Μάθετε περισσότερα για το πώς ThinkPad X1 Fold πρωτοπορεί σε μια νέα κατηγορία: την κατηγορία που αλλάζει τα δεδομένα.

Το ελαφρύτερο ThinkPad έως τώρα

Το ThinkPad X1 Nano ζυγίζει λιγότερο από ένα κιλό και είναι το ελαφρύτερο ThinkPad που κατασκευάστηκε ως σήμερα. Προσφέρει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα πακέτα φορητών συσκευών, µε εξαιρετική απόδοση, οθόνη, ήχο και ασφάλεια.

Eξοπλισµένο µε επεξεργαστές Intel Core i7 έως και 11ης γενιάς που διαθέτουν γραφικά Intel Iris Xe, το X1 Nano κατασκευάζεται µε τους καλύτερους επεξεργαστές στον κόσμο για λεπτούς και ελαφριούς φορητούς υπολογιστές, επιτυγχάνοντας έως και x 2.7 ταχύτερη δημιουργία περιεχοµένου, πάνω από 20% ταχύτερη παραγωγικότητα 9 και πάνω από δύο φορές γρηγορότερο gaming και streaming σε σύγκριση µε ανταγωνιστικά προϊόντα, σε ρεαλιστικές συνθήκες ροής εργασίας.

Το Thunderbolt 4 προσφέρει γρήγορη σύνδεση µε ένα και µόνο καλώδιο τροφοδοσίας, για οθόνες, αποθήκευση και πολλές ακόμη εξωτερικές συσκευές

Το X1 Nano είναι το πρώτο ThinkPad που διαθέτει μια ενημερωμένη σουίτα ΑΙ και βιομετρικά χαρακτηριστικά ασφαλείας ThinkShield, όπως για παράδειγμα: αναγνώριση νέας φωνής και αυτόματη εντόπιση ανθρώπινης παρουσίας – που επιτρέπουν ανέπαφη είσοδο αλλά και κλείδωμα της συσκευής όταν ο χρήστης απομακρυνθεί, ή το γνωστό Match on Chip αναγνώρισης δακτυλικού αποτυπώματος.

Το X1 Nano μπορεί να προ-φορτωθεί με Windows 10 Pro ή Ubuntu Linux OS και διαθέτει προαιρετικό 5G για μελλοντική δυνατότητα σύνδεσης.

Η 13 ιντσών οθόνη Dolby Vision 2K, µε αναλογία διαστάσεων 16:10, προσφέρει διευρυμένη εικόνα, ενώ το 100% sRGΒ, εξασφαλίζει ευκρίνεια και ακρίβεια χρώματος, προσφέρονται επίσης μια σειρά από επιλογές για οθόνη αφής.

Το σύστημα ηχείων του περιλαμβάνει τέσσερα ηχεία με υποστήριξη Dolby Atmos για καθηλωτικό ήχο και σε συνδυασμό με τα τέσσερα μικρόφωνα 360 μοιρών που διαθέτει, διασφαλίζει απόλυτα ότι θα ακούγεστε καθαρά και δυνατά κατά τη διάρκεια κλήσεων ήχου και βίντεο.

Με δεδομένο ότι είναι εξαιρετικά ελαφρύ, παρέχει υψηλή απόδοση, κρυστάλλινη εικόνα στην οθόνη του, απίστευτο ήχο και δυνατότητες συνδεσιμότητας για τεχνολογίες του μέλλοντος, το ThinkPad X1 Nano είναι ο ιδανικός φορητός υπολογιστής για έναν υβριδικό κόσμο εργασίας. Ενώ το Χ1 Fold, ένα πραγματικό αριστούργημα μηχανικής, οδηγεί σε μία εντελώς νέα κατηγορία υπολογιστών και θα επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο µε τον οποίο σκεφτόμαστε και χρησιμοποιούμε συσκευές.

[embedded content]

Μια πραγματικά σημαντική αλλαγή στον τομέα των προσωπικών υπολογιστών

Χρειάστηκαν πέντε ολόκληρα χρόνια για τη δημιουργία του ThinkPad X1 Fold! Είναι όμως το πρώτο του είδους του σε μια νέα κατηγορία προσωπικών υπολογιστών, που αλλάζει τα δεδομένα και επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε την τεχνολογία. Μικρό στο μέγεθος, τεράστιο στη χρήση! Το ThinkPad X1 Fold προσαρμόζεται σε όλα τα μοντέλα εργασίας: από απόσταση, στο γραφείο, αλλά και υβριδικά μοντέλα εργασίας, επιτρέποντας στους πρωτοπόρους που θα το αγοράσουν να έχουν στη διάθεσή τους καινοτομίες που θα ενδυναμώσουν τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και την ψυχαγωγία τους, καθώς μεταμορφώνεται απρόσκοπτα στις συγκεκριμένες ανάγκες τους.

Το ThinkPad X1 Fold είναι τώρα διαθέσιμο για παραγγελία, συμπεριλαμβανομένων προαιρετικών αξεσουάρ όπως το Bluetooth Mini Fold Keyboard που μπορούν να αποθηκευτούν και να φορτιστούν ασύρματα μέσα στο σύστημα, ή το Lenovo Mod Pen, που επιτρέπει στους χρήστες να κρατάνε σημειώσεις, να σχολιάζουν ή να υπογράφουν νομικά έγγραφα. Ακόμη, μπορείτε να προμηθευτείτε μαζί το Lenovo Easel Stand, τη βάση που βοηθά στην εύκολη τοποθέτηση του laptop σε portrait ή σε landscape θέση στο γραφείο σας.

Έλεγχος και ρύθμιση παραμέτρων της εμπειρίας προσωπικών υπολογιστών Lenovo για τελικούς χρήστες και ΙΤ διαχειριστές

Όλα τα επώνυμα προϊόντα Think διαθέτουν μια ειδική για επιχειρήσεις έκδοση του προγράμματος Vantage, η οποία αυτό το φθινόπωρο αναβαθμίζεται. Το Commercial Vantage 1.2 είναι μια εφαρμογή που έχει σχεδιαστεί για εταιρικούς πελάτες και η οποία όχι µόνο διευκολύνει τους τελικούς χρήστες να αναβαθμίσουν τις ρυθμίσεις λογισμικού τους, αλλά προσφέρει επίσης ελέγχους ειδικά για IT διαχειριστές που είναι επιφορτισμένοι µε τη διαχείριση μεγάλου εύρους συσκευών για την εταιρεία τους. Με αυτήν την έκδοση, το μέγεθος εγκατάστασης έχει μειωθεί κατά το ήμισυ και το interface έχει απλοποιηθεί ώστε να διευκολύνεται η γρήγορη εκμάθηση των λειτουργιών.

Στον σημερινό κόσμο που χαρακτηρίζεται όλο και περισσότερο από διασκορπισμένο και εξ αποστάσεως εργατικό δυναμικό, το Commercial Vantage υποστηρίζει τους χρήστες όπου κι αν βρίσκονται, επιτρέποντάς τους να προσαρμόσουν τις επιδόσεις της μπαταρίας τους, το μικρόφωνο, τις οθόνες και τις ρυθμίσεις της κάμερας για μια βελτιστοποιημένη οπτικοακουστική εμπειρία. Παρέχει επίσης πρόσθετη ασφάλεια εντοπίζοντας µη αξιόπιστα δίκτυα WiFi και αυτοματοποιώντας τις ενημερώσεις BIOS και firmware, διασφαλίζοντας έτσι ότι οι συσκευές προστατεύονται από οποιαδήποτε απειλή. Για τους τελικούς χρήστες, οι ενημερώσεις συστήματος πραγματοποιούνται µόνο µε ένα κλικ, χωρίς να χρειάζεται να χρειάζεται να μεσολαβήσει το IT desk. Η καλύτερη αυτή εμπειρία χρήστη, συνοδεύεται παράλληλα από ευκολία διαχείρισης IT. Με το Commercial Vantage, οι διαχειριστές IT μπορούν να διατηρήσουν τον έλεγχο κάθε συσκευής που ανήκει σε έναν στόλο συσκευών Lenovo, αποφασίζοντας πότε το Vantage ελέγχει και εγκαθιστά ενημερώσεις και ακριβώς ποιες ενημερώσεις εγκαθιστά. Ενσωματωμένοι διαχειριστικοί έλεγχοι έχουν προστεθεί σε αυτήν την έκδοση προκειμένου να είναι εφικτή η απομακρυσμένη εκτέλεση και ο έλεγχος της ενημέρωσης του συστήματος, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι συσκευές είναι τεχνικά ενημερωμένες, παρά το γεγονός ότι το εντεταλμένο προσωπικό πληροφορικής στερείται πρόσβασης στη φυσική συσκευή.