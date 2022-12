Κόσοβο: Χιλιάδες Σέρβοι στους δρόμους για την απόσυρση αστυνομικών δυνάμεων

Χιλιάδες Σέρβοι του Κοσόβου διαδήλωσαν σήμερα ζητώντας από την κυβέρνηση της Πρίστινας να αποσύρει τις αστυνομικές δυνάμεις της από τον βορρά, όπου η σερβική κοινότητα αποτελεί την πλειοψηφία του πληθυσμού.

Από τις 10 Δεκεμβρίου οι Σέρβοι έχουν στήσει εννέα οδοφράγματα και αντάλλαξαν πυρά με αστυνομικούς μετά τη σύλληψη ενός Σέρβου πρώην αστυνομικού ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε σε εν ενεργεία αστυνομικούς κατά τη διάρκεια μιας προηγούμενης κινητοποίησης διαμαρτυρίας.

Η σημερινή συγκέντρωση οργανώθηκε στο χωριό Ρούνταρε, σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από την εθνικά διαιρεμένη πόλη Μιτρόβιτσα.

Serbian extremists tried to enter Kosovo by protesting at the Jarinje border crossing between Serbia and Kosovo. This is happening in the middle of Europe in 2022! pic.twitter.com/bB4KyYUjDx

— Eren Beksaç (@rnbksc) December 18, 2022