Κορυφαίος όλων των εποχών σε ψηφοφορία του Eurosport ο Τζόκοβιτς

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος τενίστας όλων των εποχών σε ψηφοφορία του Eurosport.

Οι συντάκτες του Eurosport επέλεξαν τους κορυφαίους και εν συνεχεία ο ένας κοντράρονταν με τον άλλο έως τον τελικό.

Στον ένα ημιτελικό ο Τζόκοβιτς επικράτησε του Ναδάλ και στον άλλο ο Φέντερερ τον Σάμπρας. Τελικά, 0 Νόβακ Τζόκοβιτς «κέρδισε» τον Ρότζερ Φέντερερ στον τελικό!

Στους «8» έφτασαν ακόμη οι Μπέκερ, ΜακΕνρο, Λέιβερ, Μποργκ. Ο Σέρβος για να επικρατήσει συγκέντρωσε περισσότερους από 900.000 ψήφους.

It’s a resounding win for @DjokerNole as Eurosport readers vote him the greatest men’s champion of all time!

🏆

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) June 4, 2020