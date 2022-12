Κωνσταντινούπολη: Σε φυλάκιση 2 ετών καταδικάστηκε ο Ιμάμογλου

Σε φυλάκιση 2 ετών και 7 μηνών, που εφόσον οριστικοποιηθεί θα σημαίνει και στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων καταδικάστηκε σήμερα ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης. Σ΄αυτή την περίπτωση δεν θα μπορεί να είναι δήμαρχος, δεν θα μπορεί να εκλεγεί.

Ο Ιμάμογλου – προσωπικότητα της τουρκικής αντιπολίτευσης και ανερχόμενος αστέρας της τουρκικής πολιτικής σκηνής όταν εξελέγη το 2019 – δικαζόταν για «εξύβριση» και ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει την δίκη του «πολιτική», καθώς διεξαγόταν λίγους μήνες πριν τις εκλογές του Ιουνίου 2023 στην Τουρκία.

BREAKING: #Turkey has sentenced Istanbul mayor and opposition leader #EkremImamoglu for 2 years and 7 months in jail. Trial seen as politically motivated https://t.co/p4fEdOnAPt

