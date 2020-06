Kena: Bridge of Spirits, θα είναι η απάντηση του PS5 στο The Legend of Zelda;

Από τα παιχνίδια που θα μας απασχολήσουν στο PS5 είναι και το Kena: Bridge of Spirits, ένα action-adventure game από την Ember Lab που μας τράβηξε το ενδιαφέρον διότι θύμισε ελαφρώς το The Legend of Zelda. Εξίσου αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η Ember Lab είναι ένα κατά βάση animation studio που καταπιάνεται για πρώτη φορά με κάποιο video game.

Στο Kena: Bridge of Spirits βλέπουμε την πρωταγωνίστρια Kena να εξερευνά διάφορες περιοχές και να χρησιμοποιεί τις μαγικές ικανότητές της για να διασώσει ορισμένα μικρά πλασματάκια που ονομάζονται Rot. Αυτά τη συνοδεύουν στο ταξίδι της και απ’ ό,τι φαίνεται τη βοηθούν σε ορισμένες μάχες και στην επίλυση γρίφων. Η πρώτη εντύπωση που αφήνει είναι πολύ θετική και ενδεχομένως να το συγκεκριμένο να αποτελέσει μια απάντηση στα story-driven games της Nintendo.

Δεν έχει γίνει γνωστή η ημερομηνία κυκλοφορίας, αλλά θα το δούμε σε PS4, PS5 και Windows PC μέσω του Epic Games Store.