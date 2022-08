Και οι Ζουλού απέκτησαν τον βασιλιά τους

Μετά από μια οικογενειακή διαμάχη που διήρκεσε ένα χρόνο, ο Misuzulu ka Zwelithini στέφθηκε βασιλιάς των Ζουλού σε μια παραδοσιακή τελετή στη Νότια Αφρική.

Ο 48χρονος είναι γιος του προηγούμενου βασιλιά, αλλά άτομα από τη βασιλική οικογένεια είχαν υποστηρίξει ότι δεν ήταν ο νόμιμος κληρονόμος και ότι η διαθήκη του εκλιπόντος βασιλιά ήταν στην πραγματικότητα πλαστή, σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC.

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στη στέψη του το Σάββατο 21 Αυγούστου στο παλάτι KwaKhangelamankengane. Ο βασιλιάς φόρεσε ένα δέρμα λιονταριού, το οποίο κυνήγησε για τη βασιλική εκδήλωση, ένα κατόρθωμα-κλειδί για να αποδείξει ότι είναι πράγματι ο… εκλεκτός. Περισσότερες από 10 αγελάδες σφάχτηκαν για την προετοιμασία των εορτασμών.

Τον επόμενο μήνα πρόκειται να φιλοξενηθεί από την κυβέρνηση για μια κρατική τελετή.

Ο θρόνος δεν έχει επίσημη πολιτική εξουσία, αλλά το ένα πέμπτο του πληθυσμού της Νότιας Αφρικής είναι Ζουλού. Το βασίλειο των Ζουλού έχει περήφανη ιστορία. Είναι παγκοσμίως γνωστό για την ήττα των βρετανικών στρατευμάτων κατά τη διάρκεια της μάχης της Isandlwana το 1879.

Οι μάχες διαδοχής του ήταν πάντα σκληρές και κατά καιρούς αιματηρές. Ο θρυλικός βασιλιάς Shaka ka Senzangakhona σκότωσε τον αδελφό του το 1816, προκειμένου να καταλάβει τον θρόνο και στη συνέχεια δολοφονήθηκε ο ίδιος σε μια συνωμοσία που οργάνωσε ο ανιψιός του χρόνια αργότερα.

Όταν πέθανε πέρυσι, ο βασιλιάς Zwelithini είχε έξι συζύγους και κυβερνούσε για περισσότερο από μισό αιώνα. Στην αμφισβητούμενη διαθήκη του, όρισε την τρίτη σύζυγό του, Βασίλισσα Mantfombi Dlamini Zulu, ως αντιβασιλέα, ένα είδος υπηρεσιακού ρόλου εν αναμονή του διορισμού ενός διαδόχου.

Η βασίλισσα Mantfombi κατείχε την υψηλότερη θέση μεταξύ των συζύγων του βασιλιά, επειδή καταγόταν από βασιλική οικογένεια – πατέρας της ήταν ο αείμνηστος βασιλιάς Sobhuza II και αδελφός της ο βασιλιάς Mswati III του Eswatini.

Ο γάμος της με τους Ζουλού έγινε με τον όρο ότι ο πρωτότοκος γιος της θα ήταν ο πρώτος στη σειρά για τον θρόνο μετά τον θάνατο του συζύγου της. Έτσι, όταν πέθανε ένα μήνα αφότου έγινε αντιβασιλέας, ο γιος τους Misuzulu ka Zwelithini θεωρήθηκε ως η προφανής επιλογή για να αναλάβει την εξουσία. Είχε, επίσης, οριστεί ως διάδοχος στη διαθήκη της μητέρας του.

Επιπλέον, το γεγονός ότι ο πρίγκιπας Misuzulu ήταν το μόνο άτομο που κληρονόμησε τα παραδοσιακά όπλα του παππού του, βασιλιά Cyprian Bhekuzulu ka Solomon, θεωρήθηκε ως επιβεβαίωση ότι τελικά θα αναλάμβανε τη διακυβέρνηση από τον πατέρα του.

Ωστόσο, δύο ακόμη γιοι του εκλιπόντος βασιλιά διεκδικούν με αξιώσεις τον θρόνο. Η βασιλική οικογένεια έχει διασπαστεί σε τρεις φατρίες, η καθεμία από τις οποίες υποστηρίζει τον πρίγκιπα που προτιμά: Misuzulu ka Zwelithini, Simakade ka Zwelithini και Buzabazi ka Zwelithini.

Τον Μάρτιο, ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής αναγνώρισε επίσημα τον Misuzulu ka Zwelithini ως τον νέο βασιλιά των Ζουλού, αλλά ο αδελφός του Misuzulu, Mbonisi Zulu, άσκησε νομική αμφισβήτηση, ζητώντας από το δικαστήριο να σταματήσει τη στέψη.

Ωστόσο, το δικαστήριο απέρριψε την αίτησή του και επέτρεψε τη συνέχιση της διαδικασίας της στέψης. Ακριβώς μια εβδομάδα πριν από την παραδοσιακή στέψη του μελλοντικού βασιλιά Misuzulu, ο ετεροθαλής αδελφός του πρίγκιπας Simakade ανακοινώθηκε ως ο νέος μονάρχης από μια χούφτα υποστηρικτών εντός της βασιλικής οικογένειας.

Εν τω μεταξύ, τρία από τα αδέλφια του βασιλιά Zwelithini συγκάλεσαν συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη για να ανακοινώσουν τον πρίγκιπα Buzabazi ως επιλογή τους, υποστηρίζοντας ότι αυτός από όλους τους γιους είχε την πιο στενή σχέση με τον πατέρα του.

Ακόμη και την ημέρα της τελετής στέψης, οι ετεροθαλείς αδελφές του νέου βασιλιά κατέθεσαν επείγουσα αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο του Πιτερμαρίτσμπουργκ για να προσπαθήσουν να σταματήσουν τη στέψη. Οι πριγκίπισσες Ntandoyenkosi και Ntombizosuthu δήλωσαν ότι η διαθήκη του εκλιπόντος πατέρα τους ενδέχεται να έχει πλαστογραφηθεί. Η προσφυγή απορρίφθηκε από το δικαστήριο.

Ο Misuzulu έχει λάβει ισχυρή υποστήριξη από άλλα μέλη της οικογένειας, τα οποία υποστηρίζουν ότι τα έθιμα υπαγορεύουν ότι είναι ο νόμιμος κληρονόμος.

