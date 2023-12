Ισραήλ: «Το Ιράν εκτόξευσε το drone που επιτέθηκε σε τάνκερ»

Προς νέα κλιμάκωση των διπλωματικών σχέσεων Τελ Αβίβ – Τεχεράνης; Το Ισραήλ εκτιμά ότι το drone που επιτέθηκε σε δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά των δυτικών ακτών της Ινδίας το Σάββατο το μεσημέρι, εκτοξεύτηκε απευθείας από το Ιράν, αναφέρει το Channel 12, αν και η εκτίμηση αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Το πλοίο, που φέρεται να είναι τάνκερ μεταφοράς χημικών/προϊόντων με σημαία Λιβερίας, υπέστη ζημιές, αλλά δεν υπήρξαν θύματα, δήλωσαν δύο ναυτιλιακές εταιρείες, με τη μια να αναφέρει ότι το πλοίο είναι ισραηλινών συμφερόντων, χωρίς να επιβεβαιώνεται έως στιγμής αυτή η αναφορά.

🚨 British Shipping Authority: An Israeli merchant ship was attacked by a drone off India pic.twitter.com/5o51apR0GA

— NPT (@NPTMEDIA1) December 23, 2023