Ισπανία: Περισσότεροι από 1.000 μετανάστες έφτασαν χθες στα Κανάρια Νησιά

Περισσότεροι από 1.000 μετανάστες έφτασαν στα ισπανικά Κανάρια Νησιά χθες Σάββατο, αφού έκαναν το επικίνδυνο ταξίδι από την Αφρική, περιλαμβανομένων 320 που επέβαιναν σε ένα πλοιάριο.

Ο Ερυθρός Σταυρός ανακοίνωσε ότι στο νησί Ελ Χιέρο έφτασαν με ένα ξύλινο πλοιάριο 320 μετανάστες, αριθμός ρεκόρ αφίξεων με μία βάρκα. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν ένα πλοιάριο που μετέφερε 271 ανθρώπους και το οποίο έφτασε στο ίδιο νησί στις 3 Οκτωβρίου.

Τα Κανάρια Νησιά έχουν αναχθεί στον βασικό προορισμό για τους μετανάστες που προσπαθούν να φτάσουν στην Ισπανία. Φέτος καταγράφεται ρεκόρ αφίξεων μεταναστών από τη Σενεγάλη και άλλες αφρικανικές χώρες.

ARGUINEGUIN, GRAN CANARIA – Over 1,000 migrants arrived in Spain’s Canary Islands in a single day on Saturday after making the dangerous journey from Africa, including on a boat carrying 320 people that rescuers said was the most packed vessel they had… https://t.co/w5N8q46CC5

— Straight Talk Africa (@VOAStraightTalk) October 22, 2023