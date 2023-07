Ιράν: Φωτιά σε διυλιστήριο στο νότιο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς

Τρεις δεξαμενές πετρελαίου που ανήκουν στην εταιρεία Aftab Oil Refining έπιασαν φωτιά σε μια βιομηχανική ζώνη στο νότιο λιμάνι του Ιράν, Μπαντάρ Αμπάς, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Σύμφωνα με πηγές, έχουν ξεκινήσει επιχειρήσεις για την κατάσβεση της φωτιάς, αλλά υπάρχει πιθανότητα να εξαπλωθεί η φωτιά και να εκραγούν κοντινές δεξαμενές», ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Το πρακτορείο έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες με πυκνό μαύρο καπνό στον ουρανό του βιομηχανικού συγκροτήματος.

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για θύματα.

Iranian media:

4 injured as a result of a fire that broke out at an oil refinery in the city of Bandar Abbas, Iran pic.twitter.com/sFjBosUWVk

