ΗΠΑ: Τρεις νεκροί από τα πυρά ενόπλου σε προάστιο της Φιλαδέλφειας

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυρά στα περίχωρα της Φιλαδέλφειας, ενώ ο ύποπτος για την επίθεση διέφυγε με κλεμμένο αυτοκίνητο, σύμφωνα με την αστυνομία και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία του Φολς Τάουνσιπ και ο κυβερνήτης της πολιτείας της Πενσιλβάνια Τζος Σαπίρο κάλεσαν τους κατοίκους του προαστίου βόρεια της Φιλαδέλφειας να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Trenton police are surrounding a duplex in the area of Phillips Ave. and Nassau St. believed to be connected to the gunman suspected of killing 3 people this morning in Falls Township, Bucks County. SWAT officers with long guns are running and a tactical vehicle is on standby. pic.twitter.com/DgbnHv6wvd

— Madeleine Wright (@MWrightReports) March 16, 2024