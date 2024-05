ΗΠΑ: Φορτηγίδα έπεσε πάνω σε γέφυρα στο Τέξας

Μια φορτηγίδα χτύπησε σε κολόνα γέφυρας στο Γκάλβεστον του Τέξας, την Τετάρτη, με αποτέλεσμα να σημειωθεί διαρροή πετρελαίου στα νερά, να καταστραφεί μέρος της γέφυρας και να αποκλειστεί η μοναδική διαδρομή προς ένα μικρό νησί που φιλοξενεί ένα πανεπιστήμιο, δήλωσαν αξιωματούχοι. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

A barge in Texas collided with a bridge. Railroad portion of the bridge destroyed , fractures threatened the structural integrity of the remaining parts. pic.twitter.com/2zzab4cudp

Η σύγκρουση σημειώθηκε γύρω στις 10 το πρωί τοπική ώρα. Στα βίντεο φαίνεται μέρος του σιδηροδρόμου που κινείται κατά μήκος της γέφυρας να έχει καταρρεύσει. Η φορτηγίδα, παραμένει στο σημείο της σύγκρουσης.

⚠️Here’s another footage of a barge hitting the Pelican Island Bridge in Galveston, Texas.

Chemicals can be seen trailing off from the barge into the water.

There are no reports of injury at this time. pic.twitter.com/58IF6NLflp

