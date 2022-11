ΗΠΑ: Αεροπλάνο καρφώθηκε σε πυλώνα υψηλής τάσης

Ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη σε γραμμές υψηλής τάσης στο Μοντγκόμερι Βίλατζ του Μέριλαντ, 30 μίλια από την Ουάσιγκτον, γύρω στις 5.30 το απόγευμα (τοπική ώρα) υπό συνθήκες ομίχλης και βροχής.

Σύμφωνα με τις αρχές τα δύο άτομα που είχαν εγκλωβιστεί μέσα στο αεροπλάνο διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν με σοβαρά τραύματα σε τοπικά νοσοκομεία.

A small plane rests on live power lines after crashing, Sunday, Nov. 27, 2022, in Montgomery Village, a northern suburb of Gaithersburg, Md. (AP Photo/Tom Brenner) pic.twitter.com/kO9YNrVlCF

— Tom Brenner (@tombrennerphoto) November 28, 2022