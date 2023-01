ΗΠΑ: 82χρονος εξακολουθούσε να δουλεύει και βγαίνει σε σύνταξη μετά από έρανο

Συγκίνηση στο διαδίκτυο προκαλεί η περίπτωση ηλικιωμένου στις ΗΠΑ, ο οποίος εργαζόταν ως ταμίας σε γνωστή αλυσίδα λιανικού εμπορίου και κατάφερε τελικά να βγει στη σύνταξη στα 82 του χρόνια, έπειτα από διαδικτυακό έρανο με αφορμή βίντεο του που δημοσιεύθηκε στο TikTok.

Ο Μπουτς Μάριον έκανε την τελευταία του βάρδια την Τετάρτη, χάρη σε ένα TikToker που βοήθησε να συγκεντρωθούν περισσότερα από 100.000 δολάρια.

Ο ηλικιωμένος χήρος και βετεράνος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, από το Κάμπερλαντ του Μέριλαντ, κατάφερε τελικά να συνταξιοδοτηθεί αφού έλαβε επιταγή 108.682 δολαρίων σε διαδικτυακές δωρεές στο GoFundMe.

Ο έρανος οργανώθηκε από τον Rory McCarty, του οποίου οι σχετικές αναρτήσεις σχετικά με τον 82χερονο, έγιναν viral στο TikTok.

“Ως ιδιοκτήτης επιχείρησης και γνωρίζοντας πόσο δύσκολο ήταν να προσπαθήσω να βρω ουσιαστική βοήθεια για την επιχείρησή μου, έμεινα έκπληκτος βλέποντας αυτόν τον ηλικιωμένο άνδρα να δουλεύει με βάρδιες 8 έως 9 ωρών”, έγραψε ο McCarty στη σελίδα GoFundMe.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης απαθανάτισαν τη στιγμή που ο 82χρονος, λαμβάνει έκπληκτος την επιταγή που του άλλαζε τη ζωή μέσα σε ένα λεπτό και αργότερα να αποχωρεί απο την επιχείρηση με τους συναδέλφους του να τον αποχαιρετούν πανηγυρίζοντας ενώ έχουν τοποθετήσει μπαλόνια στο πάργκινγκ.

Επιθυμία του είναι να ξεχρεώσει το σπίτι του και να ταξιδέψει στην Φλόριντα για να δει τα παιδιά του.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης απαθανάτισαν τον νέο συνταξιούχο να περπατά στο πάρκινγκ του κολοσσού Walmart με μπαλόνια και χειροκροτήματα . «Ουάου» ήταν η πρώτη λέξη που βγήκε από το στόμα του, μετά την παράδοση της επιταγής.

«Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι ο καλός Κύριος με ευλόγησε για αυτό που έκανα στα νεότερα μου χρόνια», σχολιάσε.

@bug_boys 82yr old Butch still putting in work. Has anybody seen the videos where a guy raised 180g’s to help an 82 yr old walmart employee retire. We ought to do that for Butch. Who would donate? #fyp #foryou #foryoupage #walmart #gofundme ♬ original sound – BugBoys