Into the Breach: Διαθέσιμο δωρεάν στο Epic Games Store

Αυτή την εβδομάδα το Epic Games Store προσφέρει σε όλους τους χρήστες εντελώς δωρεάν το Into the Breach, ένα παιχνίδι που είχε συμπεριληφθεί στα δωρεάν games της ενέργειας 12 Days of Free Games πέρυσι το Δεκέμβριο, αλλά τότε ήταν διαθέσιμο μόνο για 24 ώρες. Τώρα, έχουμε το κλασικό χρονικό περιθώριο της μίας εβδομάδας για να το προσθέσουμε εντελώς δωρεάν στη βιβλιοθήκη μας και να το κρατήσουμε δικό μας για πάντα, αρκεί να το κάνουμε έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2020.

Το Into the Breach είνα ένα turn-based παιχνίδι στρατηγικής από τη Sunset Games (δημιουργός του FTL), το οποίο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2018 και έλαβε πολύ θετικές κριτικές από τον ειδικό Τύπο και τους gamers τόσο για τα γραφικά και τη δυσκολία του, όσο και για το πολύ όμορφο soundtrack που συνέθεσε ο Ben Prunty. Στο Into the Breach διαχειρίζεσαι πανίσχυρα ρομπότ για να αντιμετωπίσεις την εξωγήινη απειλή. Κάθε ενέργεια που πραγματοποιείς έχει ως αποτέλεσμα να διαμορφώνεται διαφορετικά ο κόσμος και γι’ αυτό είναι ένα αρκετά απαιτητικό game από πλευράς στρατηγικής.

