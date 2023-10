Ινδία: Τουλάχιστον 10 νεκροί από σύγκρουση δύο τρένων

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 25 τραυματίστηκαν σε σιδηροδρομικό δυστύχημα στο κρατίδιο Άντρα Πραντές της νότιας Ινδίας, ανακοίνωσε ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της τοπικής κυβέρνησης.

VIDEO | Passenger train travelling to Rayagada, Odisha derails near Vizianagaram, Andhra Pradesh; rescue operation underway. More details are awaited. pic.twitter.com/BDOW16aRUN

