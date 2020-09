Immortals: Fenyx Rising, αυτό είναι το Zelda της Ubisoft

Οι φήμες επιβεβαιώθηκαν και η Ubisoft προχώρησε στη μετονομασία του Gods & Monsters σε Immortals: Fenyx Rising, ενώ παρουσίασε και νέο υλικό από το παιχνίδι στην εκδήλωση Ubisoft Forward που μας δείχνει πόσο έχει προχωρήσει η ανάπτυξη του σε σχέση με ό,τι μας είχε δείξει πέρυσι τον Ιούνιο.

Στο Immortals: Fenyx Rising οι gamers αναλαμβάνουν τον ρόλο του Fenyx (Φοίνικα), έναν αρχαίο Έλληνα πολεμιστή που ξεβράζεται σε ένα μυστηριώδες νησί. Το περιβάλλον είναι open-world και θυμίζει ελαφρώς το στυλ του The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ενώ η υπόθεση βασίζεται στην Αρχαία Ελληνική μυθολογία με τον Φοίνικα να βοηθά τους Θεούς σε διαφορετικές τοποθεσίες έχοντας ως απώτερο στόχο να νικήσουν τον τιτάνα Τυφώνα.

Οι gamers μπορούν να διαμορφώσουν τον χαρακτήρα τους έχοντας στη διάθεση τους πολλές επιλογές και στην πορεία του παιχνιδιού ξεκλειδώνουν ακόμη περισσότερες, από διακοσμητικά χαρακτηριστικά μέχρι όπλα και μαγικές ικανότητες. Μία από αυτές είναι και τα φτερά του Δαίδαλου για να μετακινείσαι πιο γρήγορα στο open world περιβάλλον.

Το Immortals: Fenyx Rising θα κυκλοφορήσει στις 3 Δεκεμβρίου 2020 για PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia και Windows PC (Uplay, Epic Games Store).

[embedded content]