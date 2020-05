Η Ubisoft ανακοινώνει το Anno History Collection με ανακαινισμένες εκδόσεις

Σειρά της Ubisoft να καταπιαστεί με τις “ανακαινίσεις” παλαιότερων τίτλων της, με τη γαλλική εταιρεία να ανακοινώνει επίσημα το Anno History Collection που περιλαμβάνει τέσσερις από τους επτά τίτλους της δημοφιλούς σειράς παιχνιδιών στρατηγικής με σημαντικές βελτιώσεις.

Στο πακέτο θα βρούμε τα Anno 1602: Creation of a New World (1998), Anno 1503: The New World (2003), Anno 1701 (2006) και Anno 1404 (2009), μαζί με όλα τα expansions, DLCs, soundtracks, wallpapers κλπ. Τα γραφικά τους έχουν αναβαθμιστεί σε ανάλυση έως 4K, υποστηρίζονται τα 64-bit Windows 10 για καλύτερη απόδοση και σταθερότητα, αναβαθμίστηκε το περιβάλλον χρήσης και το σύστημα διαχείρισης, ενώ μπορείς να τρέξεις απευθείας σε αυτές τις εκδόσεις τα παλιά saves σου.

Το Anno History Collection θα είναι διαθέσιμο από τις 25 Ιουνίου 2020 σε τιμή €39.99 μέσα από το κατάστημα της Ubisoft και την πλατφόρμα Uplay, αλλά όποιος επιθυμεί θα μπορεί να αγοράσει το κάθε ένα ανακαινισμένο παιχνίδι ξεχωριστά.