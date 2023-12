Η συγκινητική στιγμή της επανένωσης της Μία, της ομήρου της Χαμάς με την οικογένειά της

Ασφαλής με την οικογένειά της είναι η Μία Σεμ, η 21 ετών Γαλλο-ισραηλινή η οποία είχε απαχθεί από ενόπλους της Χαμάς από το φεστιβάλ μουσικής Supernova στις 7 Οκτωβρίου.

Συγκινητικές φωτογραφίες με την επανένωση της Mia Shem με την οικογένειά της στο Sheba Medical Center στο Tel Hashomer, δημοσίευσε το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ στην πλατφόρμα Χ.

Redemption of Hostages: Mia Shem reunites with her family at Sheba Medical Center in Tel Hashomer. pic.twitter.com/3MBLMwuPCC

