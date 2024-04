Οι πρωταγωνιστές του νέου spin-off του Game of Thrones

Ο κόσμος του Westeros επεκτείνεται για άλλη μια φορά, καθώς το HBO κατέληξε στους πρωταγωνιστές της επόμενης spinoff σειράς του Game of Thrones. Συγκεκρικέμα, το δίκτυο ανακοίνωσε ότι ο Peter Claffey και ο Dexter Sol Ansell θα πρωταγωνιστήσουν ως Dunk και Egg στην πρωτότυπη σειρά A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, την οποία το δίκτυο παρήγγειλε για σειρά το 2023.

Αυτή θα είναι η τρίτη σειρά που θα διαδραματίζεται στον κόσμο που εμπνεύστηκε ο George R.R. Martin, μετά το Game of Thrones και το House of the Dragon. Το The Hedge Knight είναι ένα ακόμη prequel, που διαδραματίζεται έναν αιώνα πριν από τα γεγονότα του Game of Thrones.

Σύμφωνα με το HBO, η σειρά ακολουθεί τον νεαρό, θαρραλέο ιππότη Ser Duncan the Tall (Claffey) και τον ακόλουθό του, Egg (Ansell), “σε μια εποχή που η γενιά των Targaryen κατέχει ακόμα τον Σιδηρούν Θρόνο και η μνήμη του τελευταίου δράκου δεν έχει ακόμα σβήσει“.





Αξίζει να σημειωθεί ότι το The Hedge Knight ήταν η πρώτη νουβέλα του A Song of Ice and Fire που δημοσίευσε ποτέ ο George R.R. Martin. Για την ακρίβεια, κυκλοφόρησε στα ράφια των καταστημάτων πριν από το δεύτερο βιβλίο της σειράς, το A Clash of Kings. Αν και ακολουθεί διαφορετικούς χαρακτήρες και διαδραματίζεται χρόνια πριν από την κύρια σειρά, αποτελεί μια πρώιμη ματιά στις φιλοδοξίες του Martin για τον τεράστιο κόσμο του.

Ο Martin συνέχισε την ιστορία του The Hedge Knight με δύο ακόμα νουβέλες, The Sworn Sword το 2003 και The Mystery Knight το 2010. Και τα τρία κυκλοφόρησαν μαζί σε μια συλλογή του 2015 με τίτλο A Knight of the Seven Kingdoms.

Ο Claffey είναι πρώην επαγγελματίας παίκτης του ράγκμπι, ο οποίος στο παρελθόν είχε εμφανιστεί στις ταινίες Bad Sisters και Wreck. Εν τω μεταξύ, ο Ansell άρχισε να παίζει σε ηλικία τεσσάρων ετών στο Emmerdale Farm, ενώ έχει επίσης εμφανιστεί στις ταινίες The Midwich Cuckoos και The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes.

Ο George R.R. Martin έγραψε και είναι εκτελεστικός παραγωγός του The Hedge Knight μαζί με τον Ira Parker. Το HBO δεν αποκάλυψε, πάντως, το χρονοδιάγραμμα για την πρεμιέρα.

[HBO]