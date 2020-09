Η πολιτιστική ατζέντα της Πέμπτης

– Μουσικό αφιέρωμα στη θάλασσα και στην ξενιτιά παρουσιάζει στο Αρχαίο Θέατρο Β΄ της Λάρισας η ορχήστρα Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Ανδρέα Κατσιγιάννη. Τραγουδούν ο Απόστολος Μόσιος και η Ευτυχία Μητρίτσα. Στις 8.30 μ.μ. Εργατικής Πρωτομαγιάς 13.

– Η θεατρική παράσταση «Από θέση ισχύος – Η δύναμη του δημόσιου λόγου», βασισμένη σε λόγους και διαγγέλματα που εκφωνήθηκαν σε κρίσιμες καμπές της ελληνικής ιστορίας από ανθρώπους σε θέση ισχύος, παρουσιάζεται από το ΔΗΠΕΘΕ Σερρών στο Βεάκειο Θέατρο, σε σκηνοθεσία Ενκε Φεζολάρι. Στις 9.15 μ.μ. Λόφος Προφήτη Ηλία, Καστέλλα.

– Το ντουέτο των Χατζηφραγκέτα και την Idra Kayne υποδέχονται ο Φοίβος Δεληβοριάς και οι συνεργάτες του στην «Ταράτσα του Φοίβου» στο θέατρο «Αλσος». Στις 9 μ.μ. Πεδίον του Αρεως.

– Η ατομική έκθεση της Τσιόμα Εμπινάμα με τίτλο «Leave the thorns and take the rose» και έργα που εμπνέονται από την αφρικανική διασπορά, την κοσμολογία της Δυτικής Αφρικής, αλλά και την οπτική γλώσσα της δυτικής θρησκείας και των ανατολικών πνευματικών παραδόσεων, εγκαινιάζεται στην γκαλερί Breeder. Από τις 6 μ.μ. Ιάσονος 45.

– Αριες από όπερες και οπερέτες καθώς και κλασικές καντάτες που αντλούν τη θεματολογία τους από την αρχαιοελληνική μυθολογία και από την ελληνική λογοτεχνία ερμηνεύουν διακεκριμένοι μονωδοί της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Φρούριο Παλαμηδίου. Στις 7.30 μ.μ. Ναύπλιο.

– Τη μουσική παράσταση «Κάθε Σεπτέμβρη στην Αθήνα», με αναφορές στο τέλος του καλοκαιριού μέσα από γνωστά τραγούδια αλλά και μελοποιημένα ποιήματα παρουσιάζουν στο Café του Νομισματικού Μουσείου ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης. Κρατήσεις στο 210-36.10.067. Στις 9 μ.μ. Πανεπιστημίου 12.