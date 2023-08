Οι νέες τάσεις διαμονής των ταξιδιωτών στα ξενοδοχεία και το δίδαγμα της Airbnb

Καθώς οι τιμές ανεβαίνουν, αυξήθηκαν και οι προσδοκίες των επισκεπτών τους, επισημαίνουν διεθνείς παράγοντες του κλάδου

Oι σύγχρονοι ταξιδιώτες μετά την επιστροφή τους στα ταξίδια από την περίοδο περιορισμών της πανδημίας, εμφανίζονται ιδιαίτερα πρόθυμοι να ταξιδέψουν, όμως οι προτιμήσεις τους περιστρέφονται περισσότερο από ποτέ γύρω από το value των διακοπών και την εξατομίκευση των υπηρεσιών.

Όπως προέκυψε από τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της ενότητας «Leisure’s Longevity» του συνεδρίου 2023 Hotel Data Conference, όπου συμμετείχαν ξενοδόχοι και ειδικοί του χώρου των ταξιδιών αναλύοντας τη δυναμική της ζήτησης για ταξίδια αναψυχής και τις προτιμήσεις των ταξιδιωτών, οι κρουαζιέρες και οι διακοπές all in, σε αντιδιαστολή με τα πολυτελή ξενοδοχεία, βρέθηκαν στο επίκεντρο της ζήτησης αυτό το καλοκαίρι επειδή είναι προσιτές επιλογές, σύμφωνα με το tornosnews.gr.

Όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος της Davidson Hospitality Group, Στιβ Κόντος, μπορεί κάποιος να δαπανήσει 1.500 δολάρια για μία διανυκτέρευση ή 6.000 δολάρια για μια εβδομάδα σε πολυτελές ξενοδοχείο στο Ορλάντο ή εναλλακτικά να δαπανήσει το ίδιο ποσό χρημάτων για γιώτινγκ με την Ritz-Carlton στα Ελληνικά νησιά στη βάση του all in. Όπως είπε, οι καταναλωτές αναζητούν διαφορετικούς τρόπους να ταξιδέψουν και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στο γεγονός, ότι η ζήτηση για all inclusive και κρουαζιέρες σχεδόν διπλασιάστηκε.

Ο αντιπρόεδρος διαχείρισης εσόδων της AutoCamp, Vinny Cuneo, επιβεβαίωσε την τάση αυτή, προσθέτοντας ότι πρόκειται για επανασχεδιασμό του τρόπου με τον οποίο τα ξενοδοχεία συνδυάζουν τις προσφορές τους στους επισκέπτες, σε αντίθεση με την προσφορά απλής έκπτωσης. Η νέα τάση αφορά την εστίαση, στα πράγματα που είναι εύκολο να προστεθούν στο πακέτο και τις εμπειρίες που ένα ξενοδοχείο μπορεί να δημιουργήσει, προκειμένου να ενισχύσει τα επίπεδα διαμονών σε αυτό.

Βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να φέρουμε πίσω ορισμένους πελάτες, που ίσως έκαναν διακοπές σε Airbnb, επειδή έχουμε (ως ξενοδοχεία) να τους προσφέρουμε περισσότερα, όπως συνέπεια, διαφορετικές ανέσεις και διαφορετική προσφορά brand, επισήμανε από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος εσόδων και analytics της Red Roof Inn, Alex Cisneros.

Η Airbnb βρίσκεται σε στασιμότητα, επειδή προσφέρει ένα προϊόν της δικής της επιτυχίας, ενώ όταν ξεκίνησε, πρόσφερε στους ταξιδιώτες έναν τρόπο διαμονής σε μεγαλύτερους χώρους και σε πιο προσιτές τιμές από τα ξενοδοχεία, ανέφερε. Ωστόσο, τώρα, οι τιμές είναι αντίστοιχες των ξενοδοχείων, ιδιαίτερα όταν λάβει κανείς υπόψη τις μεγάλες χρεώσεις καθαριότητας και πολλοί προτιμούν ένα πολυτελές ξενοδοχείο, που προσφέρει και άλλες ανέσεις.

Μια σημαντική τάση που καταγράφεται στους ταξιδιώτες μετά την πανδημία, είναι η αύξηση κατά 15% στα ζευγάρια ή μεμονωμένα άτομα που ταξιδεύουν με κατοικίδιο, κάτι που προσφέρει δυνατότητες επανεστίασης στο επόμενο κύμα πελατών, στο οποίο πρέπει να δώσουν έμφαση τα ξενοδοχεία, υπογράμμισε ο κ. Cisneros. Επιπλέον, τα ξενοδοχειακά brands έχουν πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες από ποτέ για εξατομικευμένες υπηρεσίες, επισημαίνει ο επικεφαλής σύνταξης στην Travelzoo, Gabe Saglie, με τις οποίες μπορούν να ανακτήσουν σημαντικό τμήμα του loyalty.

Αναφερόμενος σε πρόσφατο ταξίδι του στην Ιρλανδία, είπε ότι πριν από πεζοπορία στο δάσος, ενώ υπήρχε πιθανότητα βροχής, ο ξενοδόχος είχε αναζητήσει εκ των προτέρων το λογαριασμό του Saglie στο Instagram, ώστε να διαπιστώσει την ηλικία των παιδών του, για να τους δοθεί το σωστό μέγεθος μπότας για βροχή. Αυτή η προσοχή στη λεπτομέρεια που αποτελεί εξατομίκευση της υπηρεσίας, μπορεί να οφελήσει πολύ τα ξενοδοχεία, τόνισε ο κ. Saglie.

Παράλληλα, καθώς οι τιμές των ξενοδοχείων ανεβαίνουν, αυξήθηκαν και οι προσδοκίες των επισκεπτών τους. Στα οικονομικά ξενοδοχεία, οι επισκέπτες αναζητούν καλό value και καλή ποιότητα, επισήμανε ο κ. Cisneros. Για το λόγο αυτό, η Red Roof σε συνεργασία με τα ξενοδοχεία franchise διασφαλίζει το επίπεδο των προσφερόμεων υπηρεσιών, στα πρότυπα του brand. Το brand ήταν ευέλικτο με τα στάνταρ του κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όμως πλέον χρειάζεται τα ξενοδοχεία να επενδύσουν και πάλι σε αυτά.

Επόμενη προτεραιότητα είναι η εξέταση της εμπειρίας διαμονής και η διαπίστωση των αδύναμων σημείων, όπως οι μειωμένες υπηρεσίες ή τα επίπεδα του προσωπικού, τόνισε ο κ. Cisneros. Ακολουθεί η εξέταση των δεδομένων και του feedback των επισκεπτών, προκειμένου να εντοπιστεί τι χρειάζεται διόρθωση. Για παράδειγμα, τα πολυτελή ξενοδοχεία συνήθιζαν να έχουν 24ωρη εξυπηρέτηση room service, ενώ πλέον προσφέρουν την υπηρεσία από τις 6:00 το πρωί έως τις 11:00 το βράδυ, όμως οι προσδοκίες των επισκεπτών είναι υψηλές και θα πρέπει να υπάρξει προσαρμογή, τόνισε.