Η Λίβερπουλ ζητά από τον κόσμο να μείνει σπίτι

Να μην πανηγυρίζουν στου δρόμους της πόλης, ζητούν από τον κόσμο της Λίβερπουλ, τόσο η ομάδα όσο και οι δημοτικές αρχές.

Το βράδυ της Πέμπτης, ο κόσμος της Λίβερπουλ βγήκε στους δρόμους να πανηγυρίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από 30 χρόνια κι αυτό… δεν άρεσε σε ομάδα και δημοτικές αρχές!

Έτσι, τόσο η ομάδα όσο και ο Δήμος του Λίβερπουλ, ζητούν από τον κόσμο να μην πανηγυρίζει με δημόσιες συγκεντρώσεις. Ο δήμαρχος Τζο Άντερσον, κάνει λόγο για «αντικοινωνική συμπεριφορά» εν μέσω πανδημίας!

Από την πλευρά της, η αστυνομία του Μερσεϊσάιντ ζήτησε από τους φίλους της ομάδας να περιμένουν για τους πανηγυρισμούς ώστε να σεβαστούν τη δημόσια υγεία τηρώντας τις οδηγίες κατά του κορονοϊού.

I am really concerned about scenes at Pier Head tonight. I appreciate #LFC fans want to celebrate but please, for your own safety, and that of others, go home and celebrate at home. Covid-19 is still a major risk and our city has already lost far too many people to the illness pic.twitter.com/fqoQZvcSQG

— Joe Anderson (@mayor_anderson) June 26, 2020