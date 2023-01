Η Ελλάδα «Καλύτερος Τουριστικός Προορισμός για το 2023» στα Grand Travel Awards Νορβηγίας

Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που η χώρα μας αποσπά μια κορυφαία διάκριση στα συγκεκριμένα βραβεία

Ως ο Καλύτερος Τουριστικός Προορισμός του 2023 (Best Tourism Destination 2023) αναδείχθηκε η Ελλάδα στην ετήσια τελετή των βραβείων «Grand Travel Awards» (GTA), που πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιανουαρίου στο Όσλο της Νορβηγίας.

Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που η χώρα μας αποσπά μια κορυφαία διάκριση στα συγκεκριμένα βραβεία, αφού το 2022 η Υπηρεσία ΕΟΤ Σκανδιναβίας είχε αναδειχθεί ως ο Καλύτερος Ξένος Οργανισμός Τουρισμού (The Best Foreign Tourist Office of the year 2022). Τα GTA διοργανώνονται ανελλιπώς επί 25 χρόνια από τo επαγγελματικό περιοδικό Reis και την ιστοσελίδα της ίδιας εταιρείας Travel News, στην Νορβηγία και την Σουηδία, αποτελώντας την πιο σημαντική ετήσια συνάντηση του κλάδου σε όλους τους τομείς της τοπικής τουριστικής βιομηχανίας.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο, ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΕΟΤ Σκανδιναβίας & Βαλτικών Χωρών, Παύλος Μούρμας, αφού εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη βράβευση και ευχαρίστησε εκ μέρους του ΕΟΤ και του Γ.Γ., Δημήτρη Φραγκάκη, όλους όσοι ψήφισαν την Ελλάδα, σημείωσε: «Τι είναι αυτό που προσελκύει τους Νορβηγούς στη χώρα μας; Είναι μόνο ο ήλιος και η θάλασσα, οι απέραντες αμμώδεις παραλίες, η γαστρονομία, η φύση, οι δραστηριότητες ή ο πολιτισμός της χώρας με τα διάσπαρτα μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους που την μετατρέπουν σε “υπαίθριο μουσείο”; Πιστεύω ότι πέρα από αυτά, ιδιαίτερη σημασία για τους επισκέπτες μας έχουν οι άνθρωποι και η παραδοσιακή ελληνική φιλοξενία. Για τον λόγο αυτό καλώ όσους Νορβηγούς μάς επισκέφθηκαν ήδη τα προηγούμενα χρόνια να μας επισκεφθούν και πάλι αυτή την χρονιά, αλλά και όσους δεν έχουν έρθει ακόμα να το κάνουν φέτος. Τους βεβαιώνω ότι μπορεί την πρώτη φορά να έρθουν ως “επισκέπτες”, αλλά να είναι σίγουροι ότι θα επιστρέψουν στην Νορβηγία ως “φίλοι” μας».