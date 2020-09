Hyrule Warriors: Age of Calamity, έρχεται στις 20 Νοεμβρίου το prequel του Breath of the Wild

Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι gamers επιθυμούν διακαώς να δουν τη συνέχεια του The Legend of Zelda: Breath of the Wild, αλλά φαίνεται ότι θα χρειαστεί να περιμένουν αρκετό καιρό ακόμα μέχρι να τους κάνει τη χάρη η Nintendo. Η εταιρεία, ωστόσο, γλυκαίνει την αναμονή με τη σημερινή ανακοίνωση του Hyrule Warriors: Age of Calamity. Το νέο παιχνίδι αναπτύσσεται σε συνεργασία με την Koei Tecmo, εκτυλίσσεται στον κόσμο του Breath of the Wild και χαρακτηρίζεται ως prequel του τελευταίου.

Όσοι έχετε παίξει το Breath of the Wild θα θυμάστε ότι γίνεται συχνά αναφορά σε μια μεγάλη καταστροφή που συνέβη 100 χρόνια πριν τα γεγονότα του παιχνιδιού. Με το Hyrule Warriors: Age of Calamity θα μεταφερθούμε σε αυτήν την χρονική περίοδο και θα ζήσουμε όλες αυτές τις συγκυρίες που οδήγησαν τελικά στην εποχή του Breath of the Wild. Το gameplay θα είναι σχεδόν καθαρό hack ’n’ slash, με τους παίκτες να αντιμετωπίζουν ορδές αντιπάλων, και θα έχουμε στη διάθεση μας γνώριμους χαρακτήρες από το Breath of the Wild, όπως οι Link, Revali, Dark και Mipha.

Το Hyrule Warriors: Age of Calamity θα κυκλοφορήσει στις 20 Νοεμβρίου 2020 για το Nintendo Switch.

