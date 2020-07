Horizon Zero Dawn: Η έκδοση για PC κυκλοφορεί στις 7 Αυγούστου 2020!

Η Sony είχε υποσχεθεί τον περασμένο Μάρτιο ότι το Horizon Zero Dawn θα φύγει από την αποκλειστικότητα του PlayStation 4 και θα κυκλοφορήσει και για Windows PCs. Τώρα, η εταιρεία επιστρέφει για να αποκαλύψει την ακριβή ημερομηνία και αυτή θα είναι η 7η Αυγούστου 2020. Η ανακοίνωση της ημερομηνίας συνοδεύτηκε από τη δημοσίευση του αντίστοιχου trailer και κάποιων πληροφοριών για τις δυνατότητές που θα δουν οι PC gamers.

Η PC έκδοση του Horizon Zero Dawn θα υποστηρίζει οθόνες ultra-wide, θα προσφέρει περισσότερες επιλογές για τη διαχείριση των γραφικών και του συστήματος διαχείρισης, αλλά και απεριόριστα frame rates (θα υπάρχει και εργαλείο benchmark για τον έλεγχο), ενώ έχουν γίνει ορισμένες βελτιώσεις στις αντανακλάσεις σε σύγκριση με την έκδοση για PS4.

Να σημειωθεί, επίσης, ότι το Horizon Zero Dawn για PC χαρακτηρίζεται ως Complete Edition. Αυτό σημαίνει πως περιλαμβάνει το Frozen Wilds expansion και ορισμένα εξτραδάκια για τους gamers (Carja Storm Ranger Outfit and Carja Mighty Bow, Carja Trader Pack, Banuk Trailblazer Outfit and Banuk Culling Bow, Banuk Traveller Pack, Nora Keeper Pack, Digital art book).

Οι προπαραγγελίες έχουν ανοίξει ήδη σε Steam και Epic Games Store σε τιμή €49.99. Να υπενθυμίζουμε ότι η Guerrilla Games αναπτύσσει το sequel του παιχνιδιού με τίτλο Horizon Forbidden West αποκλειστικά για το PlayStation 5.

Horizon Zero Dawn PC Version – [Steam Link]

Horizon Zero Dawn PC Version – [Epic Games Store Link]