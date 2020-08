Hood: Outlaws and Legends, ακόμη ένα νέο παιχνίδι για το PS5 και όχι μόνο

Ένα από τα νέα παιχνίδια που ανακοινώθηκαν στην τελευταία εκδήλωση State of Play της Sony ήταν και το Hood: Outlaws and Legends, το οποίο αναπτύσσει η Focus Home Interactive (Greedfall) με τη Sumo Digital (Little Big Planet 3) και προορίζεται για τα PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X και Windows PC μέσα στο 2021.

Στο πρώτο trailer του Hood: Outlaws and Legends παίρνουμε μια πρώτη γεύση για την υπόθεση και το gameplay. Ακολουθούμε μια ομάδα παρανόμων που επαναστατούν κατά της διεφθαρμένης εξουσίας που κατακλέβει και καταπιέζει τον λαό της. Οι παράνομοι έχουν μαγικές δυνάμεις, αυτοαποκαλούνται Wraiths και ουσιαστικά κλέβουν με κάθε τρόπο για να μοιράσουν στον λαό (Robin Hood).

Εκτός, όμως, από τους Wraiths, υπάρχουν και άλλες ομάδες παρανόμων που χτυπούν την κυβέρνηση, αλλά αντί να ενώσουν τις δυνάμεις τους απέναντι στον κοινό εχθρό, η μία ομάδα ανταγωνίζεται και αντιμάχεται την άλλη για το ποιος θα κερδίσει τον θαυμασμό και την ευγνωμοσύνη των πολιτών.

Το gameplay θα περιλαμβάνει μάχες 4 εναντίον 4 χωρισμένοι σε δύο ομάδες και νικήτρια θα αναδεικνύεται αυτή που θα καταφέρει να κλέψει τα αντικείμενα από τα οχυρά της κυβέρνησης. Σε αυτόν τον αγώνα θα μάχονται τόσο μεταξύ τους, όσο και με τους αντιπάλους που θα χειρίζεται το AI του παιχνιδιού, ενώ τα πυρομαχικά θα είναι πολύ περιορισμένα. Επίσης, τα σεντούκια θα είναι πολύ βαριά και θα χρειαστεί στρατηγική για να τα μεταφέρεις με ασφάλεια.

[embedded content]