H Eλλάδα κατέκτησε τη πρώτη θέση στα News UK Travel Awards – News.gr

Ψηφίστηκε ως η καλύτερα χώρα για τουρισμό από τους αναγνώστες της βρετανικής εφημερίδας The Sun

Μια ακόμα σημαντική διεθνή διάκριση κατέκτησε η χώρα μας, αυτή τη φορά στη βρετανική τουριστική αγορά.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα αναδείχθηκε ως «Καλύτερη χώρα, όπως ψηφίστηκε από τους αναγνώστες της βρετανικής εφημερίδας The Sun» (Best Country voted by the readers of The Sun), κατά τη διάρκεια των ετήσιων News UK Travel Awards 2023. Τη 2η θέση της ίδιας κατηγορίας κατέλαβαν οι ΗΠΑ και την 3η η Ισπανία.

Η εκδήλωση απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Κωνσταντινούπολη, με τη συμμετοχή δεκάδων στελεχών της βρετανικής τουριστικής βιομηχανίας, δημοσιογράφων από τις εφημερίδες The Times και The Sun, καθώς και decision-makers.

Τον ΕΟΤ εκπροσώπησε η προϊσταμένη της Υπηρεσίας Εξωτερικού Ηνωμένου Βασιλείου & Ιρλανδίας, Ελένη Σκαρβέλη, η οποία παρέλαβε το ελληνικό βραβείο, κάνοντας παράλληλα ειδική αναφορά στους κατοίκους της Ρόδου και στη μοναδική φιλοξενία που πρόσφεραν στους επισκέπτες του νησιού κατά την καταστροφική πυρκαγιά του περασμένου Ιουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά το πρώτο 7μηνο (Ιανουάριος-Ιούλιος) του έτους σημείωσε αύξηση 3,2% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα και διαμορφώθηκε στους 2,1 εκατ. ταξιδιώτες.