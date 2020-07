Γράματα Aναγνωστών

Συνηγορώ θερμώς υπέρ του Φαληρέως

Κύριε διευθυντά

Φυσικά ο κ. Στέφανος Κασιμάτης δεν έχει ανάγκη την ταπεινή μου μαρτυρία για το πόσο καταξιωμένος δημοσιογράφος είναι. Αλλά, τελευταία, μερικοί Ελληναράδες επιστολογράφοι σας υπερβαίνουν κάθε όριο.

Προσφάτως κάποιος κ. Αρβανιτόπουλος, ούτε λίγο ούτε πολύ, ζήτησε την απόλυσή του από την «Καθημερινή»!

Φυσικά δεν περιμένω από αυτόν τον κύριο να έχει διαβάσει Βολταίρο, στον οποίο αποδίδεται ένα θεμελιώδες αξίωμα ελεύθερου λόγου, διαλεκτικής και δημοκρατίας, τελικά: «Δεν συμφωνώ με αυτό που λέτε, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σας να το λέτε». (Το ίδιο που είχε πει, πιο δωρικά, ο Θεμιστοκλής, πριν από τη Σαλαμίνα, στον άξεστο Σπαρτιάτη: «Πάταξον μεν… άκουσον δε…»)

Ελπίζω ότι ο κ. Κασιμάτης θα συνεχίσει, ανεπηρέαστος από τέτοιου είδους λαϊκισμούς, να εμπλουτίζει την ημέρα μας με το πνεύμα του, τη γραφίδα του, την αντικειμενικότητά του και… το εξαιρετικό British humour του.

Κωνσταντινος Λυκας

Γιατί χρειάζεται ο νόμος για τις διαδηλώσεις

Κύριε διευθυντά

Στο σημείωμά του (30-6-2020), σχετικό με το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις, ο εκλεκτός (αν και αμφισβητούμενος λόγω της παρρησίας του) συνεργάτης της «Καθημερινής» κ. Στέφανος Κασιμάτης καταλήγει στο δυσοίωνο, αλλά δυστυχώς ρεαλιστικό, ερώτημα: «Μένει να δούμε…, βεβαίως, αργότερα αν θα εφαρμοσθεί και τι θα εφαρμοσθεί…».

Εχει συζητηθεί κατ’ επανάληψιν και εκτεταμένα μια βλάβη που έχει επιφέρει –αδικαιολόγητα εν πολλοίς– στην οργάνωση και λειτουργία του κράτους η «παρεμβολή» της δικτατορίας των συνταγματαρχών στην ιστορική του διαδρομή με ορισμένες ρυθμίσεις, τις οποίες εκείνη μεν εισήγαγε η δε εν ευρυτάτη εννοία μεταπολίτευση, κάκιστα, δεν κατήργησε/αντικατέστησε ρητώς και προσηκόντως. Η παράλειψη προφανέστατα περιλαμβάνει και τη σημερινή αντιπολίτευση, η οποία κυβέρνησε με κοινοβουλευτική πλειοψηφία κατά την προηγηθείσα πενταετία. Για τον λόγο αυτό το θέμα των διαδηλώσεων ρυθμίζουν ακόμα το ν.δ. 794/1971 και τα β.δ. 168/1972 και 269/1972, τα οποία και καταργούνται με το ακροτελεύτιο άρθρο 16 του νομοσχεδίου. Εντεύθεν (;) ο δισταγμός των εκάστοτε κυβερνήσεων να εφαρμόσουν τις ειδικές αυτές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, νοθεύοντας έτσι το πολίτευμα με την ανοχή ύπαρξης μη εφαρμοζομένων νόμων.

Βεβαίως, όπως έχει αποδειχθεί –σε ελάχιστες δυστυχώς περιπτώσεις– η εφαρμογή της κοινής ποινικής νομοθεσίας περί δημοσίας τάξεως, βιαιοπραγιών, φθορών/ζημιών κ.τ.τ. εξαρκεί για την αντιμετώπιση των εκτρόπων, εφόσον αυτό είναι όντως επιθυμητό, αν και είναι –και θα έπρεπε να θεωρείται– επιβεβλημένο και απαραίτητο για την κοινωνική μας συμβίωση.

Συνεπώς, ο νέος νόμος χρειάζεται, όχι μόνο (τόσο;) λόγω της ακαταλληλότητας των ισχυουσών ρυθμίσεων, αλλά, κυρίως, λόγω της «αμαρτωλής» καταγωγής των. Βεβαίως, όλα αυτά υπό τη βασική προϋπόθεση σεβασμού «του νόμου περί εφαρμογής των κειμένων νόμων».

Κωστας Γ. Μπονιφατσης

Η Novartis, οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης

Κύριε διευθυντά

Προκαλούν τη λογική οι απόπειρες κάποιων πολιτικών και δημοσιογράφων να μας πείσουν ότι οι, προσφάτως δημοσιευμένες στην αγγλική γλώσσα, αποφάσεις τριών Αρχών των ΗΠΑ για το σκάνδαλο Novartis αποδεικνύουν την ανάμειξη πολιτικών προσώπων στο σκάνδαλο αυτό.

Στις αποφάσεις αυτές –της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Securities and Exchange Commission), του υπουργείου Δικαιοσύνης (Department of Justice) και του Πρωτοδικείου Νέας Υερσέης (US District Court of New Jersey)– καταγράφεται με απόλυτη σαφήνεια ότι:

– Το σχέδιο της Novartis να παράσχει «ανάρμοστα πλεονεκτήματα και αντικείμενα αξίας» και «ανάρμοστες πληρωμές» αφορούσε στους «παρόχους υγειονομικής περίθαλψης», «περιλαμβανομένων των υπαλλήλων των κρατικών νοσοκομείων και κλινικών που ελέγχονται από το κράτος» («Novartis Greece engaged in a scheme to corruptly provide improper benefits and things of value to “Health Care Provider’s” (HCPs), including employess of state-owned and state-controlled hospitals and clinics»).

– Αυτοί οι «πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης» ήσαν οι αποδέκτες αυτών των «ανάρμοστων πλεονεκτημάτων και αντικειμένων αξίας» και των «ανάρμοστων πληρωμών».

– Ιδιώτες απασχολούμενοι από αυτά τα νοσοκομεία και αυτές τις κλινικές ήσαν «ξένοι αξιωματούχοι» («Individuals employed by these hospitals and clinics were “foreign officials” within the meaning of the FCPA, 15 U.S.C. § 78dd-3(f)(2)(A)».

Στις ως άνω αποφάσεις ούτε οι όροι «υπουργός», «υφυπουργός», «γενικός γραμματέας», «μέλος της κυβέρνησης» υπάρχουν ούτε αναφορά σε έγγραφα του FBI με ονόματα υπουργών, υφυπουργών… γίνεται. (Οι Αρχές των ΗΠΑ που εξέδωσαν τις αποφάσεις αυτές έκαναν το λάθος να μην αναζητήσουν τα έγγραφα αυτά του FBI από εκείνους τους Ελληνες πολιτικούς και δημοσιογράφους που επέμεναν να μας διαβεβαιώνουν για την ύπαρξή τους!)

Οι απόπειρες αυτές ίσως να μην είχαν αποτολμηθεί, αν είχε έγκαιρα δοθεί στη δημοσιότητα η επίσημη μετάφραση των περί ων ο λόγος αποφάσεων.

Ραφαηλ Μεν. Μαϊοπουλος, Πρώην γενικός διευθυντής Οικονομικών ΔΕΗ

Το Μητρώο Δικηγόρων, οι διαδικασίες ασύλου

Κύριε διευθυντά

Με έκπληξη διαβάζω στην έγκριτη «Καθημερινή» (1/7) και σε ρεπορτάζ της δημοσιογράφου Τάνιας Γεωργιοπούλου ότι η εφαρμογή του Μητρώου Δικηγόρων –με κανόνα εντοπιότητας– για την επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου, όπως γράφει η δημοσιογράφος επί λέξει, «δημιουργεί συνθήκες ανάπτυξης διαφθοράς» (το οποίο αποδίδει σε δικηγόρους που όμως δεν κατονομάζει). Θεωρώ το σχόλιο αφενός αβάσιμο και αστήρικτο και αφετέρου ιδιαίτερα προσβλητικό για τους δικηγόρους των συλλόγων της Λέσβου, της Χίου και της Σάμου. Στόχος του μητρώου, το οποίο νομοθετήθηκε το 2020, είναι η ταχύτερη έκδοση αποφάσεων και η αποσυμφόρηση των νησιών.

Επίσης, με έκπληξη διαπίστωσα ότι, ενώ η κ. Γεωργιοπούλου είχε στο παρελθόν εκφράσει αμφιβολίες για τη στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, επέλεξε να μην κάνει ούτε μία αναφορά στη θετική παρέμβαση της Επιτροπής για την αισθητή πρόοδο στη διαχείριση του μεταναστευτικού, με επιστολή της γενικής διευθύντριας Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων κ. Monique Pariat προς το υπουργείο, επιστολή που τόνισε στην ενημέρωσή του και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Νοτης Μηταρακης

Μα είναι έξοχη η σελ. 8 Σαββάτου της «Κ»

Κύριε διευθυντά

Ως παμπάλαιος αναγνώστης της «Καθημερινής» τολμώ να δηλώσω, σε ήπια αργκό, ότι στο φύλλο του Σαββάτου «όλα τα λεφτά» είναι η όγδοη σελίδα «Γράμματα Αναγνωστών».

Ασφαλώς όλοι οι αναγνώστες δεν συμφωνούν πάντοτε με όλους τους επιστολογράφους, εντούτοις δεν θυμάμαι να δυσφόρησα ποτέ με την κεντρική επιστολή, ωραία εικονογραφημένη και εύστοχα υπομνηματισμένη με τη λεζάντα.

Προτείνω, λοιπόν, την έκδοση 30-40 σελίδων της αλληλογραφίας του Σαββάτου, στο σχήμα των «Ντοκουμέντων της Καθημερινής», με πρόλογο και επιμέλεια του επιμελητή των «Γ.Α.».

Δεδομένου ότι το έτερόν μου ήμισυ ισχυρίζεται πως η πρότασή μου όζει υστεροβουλίας, παρακαλώ να με αφήσετε έξω του νυμφώνος.

Ν. Δ. Τριανταφυλλοπουλος