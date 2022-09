Γνωρίζατε ότι πολλές αγγλικές λέξεις έχουν ελληνικές ρίζες;

Το γεγονός ότι πολλές γλώσσες από όλο τον κόσμο, ειδικά στον δυτικό κόσμο, έχουν δανειστεί λέξεις, φράσεις και εκφράσεις από την ελληνική γλώσσα, δεν είναι είδηση.

Είναι επίσης γνωστό ότι η αγγλική γλώσσα –η οποία είναι η πιο ομιλούμενη γλώσσα στον πλανήτη μας ως προς τον συνολικό αριθμό των γηγενών και ξένων ομιλητών της– έχει δανειστεί μυριάδες λέξεις από τα ελληνικά.

Αν και πολλοί γλωσσολόγοι (άλλη ελληνική λέξη!) από όλο τον κόσμο, έχουν μελετήσει για χρόνια την επίδραση της αρχαίας και της νέας ελληνικής στις λατινικές γλώσσες και ιδιαίτερα στα αγγλικά, υπάρχουν αρκετές διαφορετικές εκτιμήσεις για τον ακριβή αριθμό των αγγλικών λέξεων που προέρχονται από την ελληνική.

Στην πιο πρόσφατη έκδοσή του «Greek Words in the English Language», ο Έλληνας γλωσσολόγος και συγγραφέας πολυάριθμων λεξικών Αριστείδης Κωνσταντινίδης παρουσίασε μια ενδελεχή μελέτη που χρησιμοποίησε ποικίλες διεθνείς πηγές, συμπεριλαμβανομένων διάσημων αγγλικών λεξικών, όπως το Cambridge Dictionary και το Webster International Dictionary.

Η μελέτη επιβεβαίωσε ότι από τις συνολικά 171.146 αγγλικές λέξεις που χρησιμοποιούνται αυτήν τη στιγμή, οι 41.214 είναι ελληνικές.

«Τα αγγλικά είναι η lingua franca της εποχής μας, που σημαίνει ότι είναι η ευρέως χρησιμοποιούμενη γλώσσα επικοινωνίας σε όλο τον κόσμο, και αυτό λόγω της απλότητας τους, της κυριαρχίας των ΗΠΑ σήμερα και της Αγγλίας στο παρελθόν», γράφει ο κ. Κωνσταντινίδης.

Αγγλικές λέξεις έχουν ελληνικές ρίζες

Τα ελληνικά, από την άλλη, χαρακτηρίζονται από κάποιους ως περιθωριακή γλώσσα, λόγω του ότι ομιλούνται και γράφονται από τα λίγα εκατομμύρια Ελλήνων και Ελληνοκυπρίων.

Ωστόσο, η επίδραση που είχε στο ευρωπαϊκό λεξιλόγιο, και ειδικά στα αγγλικά, είναι τεράστια, αλλά δυστυχώς δεν καταγράφεται και τεκμηριώνεται συστηματικά.

Το Λεξικό της Οξφόρδης εξηγεί επίσης ότι παρόλο που η επιρροή της κλασικής ελληνικής στα αγγλικά ήταν σε μεγάλο βαθμό έμμεση, μέσω των λατινικών και των γαλλικών, είναι σε μεγάλο βαθμό λεξιλογική και εννοιολογική και από τις 470.000 αγγλικές λέξεις που έχουν δημιουργηθεί και χρησιμοποιηθεί με την πάροδο των ετών, περισσότερες από 150.000 έχουν ελληνικές ρίζες.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι η ορολογία που χρησιμοποιείται σε πολλές επιστήμες περιλαμβάνει μια πληθώρα ελληνικών λέξεων για να περιγράψει ασθένειες, αρρώστιες και μεθόδους.

Συγκεκριμένα, στην ιατρική, από τις 43.716 λέξεις που υπάρχουν, σχεδόν οι μισές αγγλικές λέξεις (20.346 για την ακρίβεια) είναι ελληνικές.

Η γιατρός Marianne McDonald, Αμερικανίδα λόγιος και φιλάνθρωπος, γνωστή για το έργο της στην ερμηνεία, την ανταλλαγή, τη σύνταξη και τη διατήρηση ελληνικών κειμένων, θεατρικών έργων και γραπτών, εξήγησε επίσης ότι «στην ελληνική γλώσσα μπορούμε να βρούμε εμφυτευμένη όλη την προηγμένη γνώση που οι άνδρες της εποχής είχαν αποκτήσει».

Κάθε ελληνική λέξη κουβαλάει ένα βαρύ φορτίο διανόησης, ένα φορτίο στο οποίο αφιέρωσαν χρόνο οι άνθρωποι που ήρθαν πριν από εμάς, για να κατακτήσουν γνωστικά τη συγκεκριμένη σημασία και να τη βαφτίσουν με το συγκεκριμένο όνομα-λέξη.

Πολλοί βέβαια γνωρίζουν ότι οι αγγλικές λέξεις όπως δημοκρατία, πολιτική, βιολογία, χρονολογία, θησαυρός, γεωμετρία, ξενοφοβία, στρατηγική, φιλανθρωπία και χιλιάδες άλλες είναι ελληνικές.

Εδώ είναι μια σύντομη λίστα με αγγλικές λέξεις που χρησιμοποιούνται τακτικά από τους αγγλόφωνους και προέρχονται πλήρως από τα ελληνικά:

CAN = από το ρήμα «κάνω»

CALL = από το ρήμα «καλώ»

DIFFERENCE = από τη λέξη «διφορά ή διαφορά»

AFTER = από τη λέξη «αὐτάρ», που χρησιμοποιείται κυρίως από τον ποιητή Όμηρο και σημαίνει «αργότερα»

BOSS = από τη λέξη «πόσσις», που σημαίνει «αρχηγός του σπιτιού»

BRAVO = λατινικός όρος από τη λέξη «βραβείο»

CARE = από το ρήμα «καρέζω»

COLONY = από τη λέξη «κολώνεια»

DAY = από την κρητική λέξη «δία»

DISASTER = από τις λέξεις «δυσοίωνος + αστήρ», που σημαίνουν «κακό αστέρι»

DOLLAR = από τη λέξη «τάλλαρον», είδος καλαθιού που χρησιμοποιούνταν ως μονάδα μέτρησης

EXCELLENT = από τις λέξεις «εξ + Ελλήνων», που σημαίνει «από τους Έλληνες»

FATHER = από τη λέξη «πάτερ»

FLOWER = από τη λέξη «φλόος»

HUMOR = από τη λέξη «χυμόρ»

KISS = από το ρήμα «κύσον»

MOTHER = από τη λέξη «μάτηρ»

RESTAURANT = από τις λέξεις «ρά + ίσταμαι», που σημαίνουν «τρώω και αισθάνομαι χορτάτος»

SPACE = από το ρήμα «σπίζω», που σημαίνει «εκτείνεται συνεχώς»

SPONSOR = από το ρήμα σπένδω, που σημαίνει «προσφέρω»

TURBO = από τη λέξη «τύρβη», που σημαίνει «κυκλική τυρβώδη κίνηση»

YES and NO = από τις λέξεις «γέ», που σημαίνει «φυσικά» και «νέ» που σημαίνει «κανένας»

Η ελληνική γλώσσα κατατάσσεται ως η πλουσιότερη στον κόσμο με 5 εκατομμύρια λέξεις και 70 εκατομμύρια τύπους λέξεων.

Σύμφωνα με τη Δρ MacDonald, μόνο 600.000 ελληνικές λέξεις χρησιμοποιούνται σήμερα, καθιστώντας το ελληνικό λεξιλόγιο το μεγαλύτερο στον κόσμο και 3,5 φορές μεγαλύτερο από το αγγλικό λεξιλόγιο.



Για περισσότερα στοιχεία της ελληνικής γλώσσας και αγγλικές λέξεις ελληνικής προέλευσης δείτε στο PointGreece.com.

Για να μάθετε περισσότερα για τις σπουδές του Αριστείδη Κωνσταντινίδη στην ελληνική γλώσσα, επισκεφθείτε το AKonstantinidis.gr.

Πηγή: Greek City Times