Γιατί μια αεροσυνοδός προτείνει να αφήνουμε ένα παπούτσι στο χρηματοκιβώτιο του ξενοδοχείου

Τον λόγο που πρέπει πάντα να αφήνουμε ένα παπούτσι στο χρηματοκιβώτιο ξενοδοχείου αποκάλυψε μια αεροσυνοδός με τεράστια εμπειρία.

Η Esther Sturrus εργάζεται ως αεροσυνοδός για την ολλανδική KLM και έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Συχνά πυκνά μοιράζεται στο TikTok μυστικά για να διευκολύνει την ζωή των ανθρώπων που ταξιδεύουν.

Σε ένα από τα βίντεο της που έχουν γίνει viral, η Esther συμβουλεύει τους ακόλουθούς της να αφήνουν πάντα ένα παπούτσι μέσα στο χρηματοκιβώτιο του ξενοδοχείου που διαμένουν.

Ο λόγος; Η αεροσυνοδός λέει ότι αν βάλεις το παπούτσι δίπλα στα πολύτιμα αντικείμενά σου, δεν θα τα ξεχάσεις ποτέ, καθώς θα χρειαστείς σίγουρα και τα δύο παπούτσια για να βγεις από το δωμάτιο.

«Ανησυχείς μήπως ξεχάσεις κάτι μέσα στο χρηματοκιβώτιο του ξενοδοχείου; Βάλε το παπούτσι μέσα και δεν θα το ξεχάσετε», λέει στο βίντεο που έχει ανεβάσει στο TikTok.

Βέβαια, αν κάποιος έχει πάρει περισσότερα από ένα ζευγάρι παπούτσια στο ταξίδι του, αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πρόβλημα, στο κόλπο της Esther. Σε αυτή την περίπτωση, η λύση είναι να βάλει κάτι άλλο που θα χρησιμοποιήσει, όπως ένα παλτό ή μια οδοντόβουρτσα.

@esthersturrus Do you have more tips? 💙✈️ #tips #hotel #hotelhacks #hacks #myklmmoment #klm #klmcrew #crewklm #klmairlines #klmroyaldutchairlines #flightattendant #stewardess #workingmode #cabincrew #cabincrewlife #cabincrewgirls #flightattendantlife #aviationlife #aviation #uniform #royalbue #trend #viral #viralvideo #fyp ♬ B.O.T.A. (Baddest Of Them All) – Eliza Rose & Interplanetary Criminal