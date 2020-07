Ghost of Tsushima: Ρεκόρ πωλήσεων στο πρώτο τριήμερο κυκλοφορίας

Το Ghost of Tsushima δικαιώνει απόλυτα τις προσδοκίες των κριτικών και των gamers και αυτό αποδεικνύεται τόσο από τα διθυραμβικά reviews, όσο και από τις εξαιρετικές πωλήσεις του παιχνιδιού.

Για την ακρίβεια, η Sony ανακοίνωσε ότι το Ghost of Tsushima κατέχει πλέον το ρεκόρ πωλήσεων για αποκλειστικό IP της εταιρείας στο PS4 με περισσότερα από 2.4 εκατ. τεμάχια μέσα στο πρώτο τριήμερο από την κυκλοφορία του, ξεπερνώντας αυτές των Bloodborne, Days Gone, Knack, Horizon Zero Dawn και Dreams.

Το νούμερο αυτό είναι, πάντως, αρκετά μικρότερο από αυτό του The Last of Us: Part II, το οποίο κατέγραψε πωλήσεις 4 εκατ. τεμαχίων μέσα στο πρώτο τριήμερο κυκλοφορίας, αλλά δεν μπαίνει στη λίστα του συγκεκριμένου ρεκόρ επειδή είναι sequel.

Ο πρωταγωνιστής Jin Sakai είναι ένας σαμουράι που υιοθετεί τον ρόλο του The Ghost για να σώσει τον τόπο του, ακολουθώντας αντισυμβατικές μεθόδους. Μαζί του είναι και η εκρηκτική Masako, δευτερεύον χαρακτήρας του παιχνιδιού. Έτσι, εσείς και ο χαρακτήρας σας καλείστε να εξερευνήσετε τα δάση και τα τοπία της Ιαπωνίας, πολεμώντας εχθρούς και δημιουργώντας νέες συμμαχίες όπου και αν πάτε.

Αξίζει να αναφέρουμε πως οι μάχες θα είναι σχετικά αργές και στοχευμένες, δηλαδή θα πρέπει να διαλέξετε προσεκτικά τις κινήσεις σας για να εξολοθρεύσετε τους αντιπάλους σας. Το παιχνίδι θα είναι τρίτου προσώπου και γεμάτο δράση.

Βρισκόμαστε στο έτος 1274. Οι μαχητές Samurai λογίζονται ως οι θρυλικοί υπερασπιστές της Ιαπωνίας μέχρι οι ορδές των ατρόμητων Μογγόλων να εισβάλουν στο νησί Tsushima φέρνοντας τον όλεθρο και να υποδουλώσουν τους ντόπιους. Ως ένας από τους τελευταίους επιζώντες samurai, πρέπει να αναγεννηθείς από τις στάχτες σου και να αντισταθείς. Η τιμή των samurai, όμως, δεν θα σου δώσει τη νίκη. Θα χρειαστεί να παρεκλίνεις από τις παραδόσεις σου και να μάθεις έναν νέο τρόπο μάχης, τον τρόπο του Ghost, σε μια αντισυμβατική μάχη για την απελευθέρωση της Ιαπωνίας.