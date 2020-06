Ghost of Tsushima: Νέο trailer για το πολυαναμενόμενο action adventure

Το The Last of Us Part II δεν θα είναι η τελευταία λέξη της Sony για το PlayStation 4 προτού ξεκινήσει το πανηγύρι με το PlayStation 5. Στις 17 Ιουλίου έχουμε την πρεμιέρα για το Ghost of Tsushima και δεν είναι λίγοι οι gamers που περιμένουν με μεγαλύτερη αγωνία το open world action adventure της Sucker Punch σε σύγκριση με το sequel του TLOU.

Οι ημέρες πλησιάζουν και η Sony φροντίζει να ρίχνει λάδι στη φωτιά με τη δημοσίευση ενός νέου trailer, όπου βλέπουμε τον πρωταγωνιστή να κινείται μεταξύ παρελθόντος και παρόντος μέχρι να ακούσει από μια μυστηριώδη φιγούρα τη φράση “μια καταιγίδα έρχεται”. Δεν είναι το τελευταίο trailer που βλέπουμε πριν την κυκλοφορία του παιχνιδιού, καθώς περιμένουμε το καθιερωμένο launch trailer σε λίγες ημέρες. Αν πάλι θέλετε να δείτε πραγματικό gameplay, τότε αξίζει να ρίξετε μια ματιά στο 18λεπτο gameplay video που είχε προβάλει η Sony στο τελευταίο State of Play.

Ο πρωταγωνιστής Jin Sakai είναι ένας σαμουράι που υιοθετεί τον ρόλο του The Ghost για να σώσει τον τόπο του, ακολουθώντας αντισυμβατικές μεθόδους. Μαζί του είναι και η εκρηκτική Masako, δευτερεύον χαρακτήρας του παιχνιδιού. Έτσι, εσείς και ο χαρακτήρας σας καλείστε να εξερευνήσετε τα δάση και τα τοπία της Ιαπωνίας, πολεμώντας εχθρούς και δημιουργώντας νέες συμμαχίες όπου και αν πάτε.

Αξίζει να αναφέρουμε πως οι μάχες θα είναι σχετικά αργές και στοχευμένες, δηλαδή θα πρέπει να διαλέξετε προσεκτικά τις κινήσεις σας για να εξολοθρεύσετε τους αντιπάλους σας. Το παιχνίδι θα είναι τρίτου προσώπου και γεμάτο δράση.

Βρισκόμαστε στο έτος 1274. Οι μαχητές Samurai λογίζονται ως οι θρυλικοί υπερασπιστές της Ιαπωνίας μέχρι οι ορδές των ατρόμητων Μογγόλων να εισβάλουν στο νησί Tsushima φέρνοντας τον όλεθρο και να υποδουλώσουν τους ντόπιους. Ως ένας από τους τελευταίους επιζώντες samurai, πρέπει να αναγεννηθείς από τις στάχτες σου και να αντισταθείς. Η τιμή των samurai, όμως, δεν θα σου δώσει τη νίκη. Θα χρειαστεί να παρεκλίνεις από τις παραδόσεις σου και να μάθεις έναν νέο τρόπο μάχης, τον τρόπο του Ghost, σε μια αντισυμβατική μάχη για την απελευθέρωση της Ιαπωνίας.

