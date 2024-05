Γάζα: Αναφορές για δεκάδες νεκρούς μετά από ισραηλινό χτύπημα στη Ράφα

Κόλαση στη Ράφα. Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το βράδυ της Κυριακής μετά από ισραηλινό βομβαρδισμό.

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος αναφέρει ότι οι περιοχές που στοχοποιήθηκαν ήταν καταυλισμός εκτοπισμένων από άλλες περιοχές της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε έναν καταυλισμό εκτοπισμένων στη βορειοδυτική Ράφα, σκοτώνοντας περισσότερους από 30 Παλαιστίνιους, δήλωσε στο Al Jazeera και το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Ο αριθμός των τραυματιών δεν έχει γίνει γνωστός.

Δεν υπάρχει κανένα σχόλιο από το Ισραήλ μέχρι στιγμής.

Unofficial Gazan sources claim that the number of dead in Rafah has risen to 50. pic.twitter.com/PuwacYylCd

RAFAH: Civil Defense teams in southern Gaza say at least 28 Palestinians have been killed in what is being described as a massacre after the latest Israeli attack. pic.twitter.com/BCFeGkhAly

— Hamdah Salhut (@hamdahsalhut) May 26, 2024