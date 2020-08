GameCenter: Αυτή είναι η gaming πλατφόρμα της Huawei

Οι φήμες για δημιουργία gaming πλατφόρμας από τη Huawei αποδείχτηκαν αληθινές, καθώς η κινέζικης εταιρεία ανακοίνωσε σήμερα το GameCenter, ένα κεντρικό hub που γίνεται μέρος των Huawei Mobile Services με σκοπό να φιλοξενήσει όλα τα games που θα είναι διαθέσιμα στις συσκευές της, με αποκλειστικότητες, εκπτώσεις και previews πριν από κάθε άλλη πλατφόρμα (π.χ. Google Play).

Το GameCenter ξεκινά το ταξίδι του σε 33 χώρες σε Ευρώπη, Ασία, Λατινική Αμερική, Αφρική και Μέση Ανατολή με τίτλους όπως τα Starship Legion-AMG, BORN AS EPIC, Farm Legend, Survival Road, Ellr Land, Dynasty Legends: True Hero Rises from Chaos και Goddess MUA, αλλά και γνωστούς τίτλους όπως τα Idle Heroes, The Origin of Chaos, Brain Out, AFK Arena, Rise of Kingdoms: Lost Crusade, Lords Mobile, Asphalt 9: Legends – Epic Car Action Racing Game, Saint Seiya Awakening: Knights of Zodiac και Perfect world. Άλλωστε, η Huawei έχει κλείσει συνεργασίες με εταιρείες όπως οι Gameloft, Forshow, Lilith και IGG για να φέρουν αποκλειστικότητες στο GameCenter.

Ακόμη, η Huawei σκοπεύει να προσφέρει αποκλειστικά προνόμια και δώρα για τους χρήστες (π.χ. in-game νόμισμα, αξεσουάρ κλπ.), όπως και να ενσωματώσει social στοιχεία σε μελλοντική αναβάθμιση του GameCenter.

