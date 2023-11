Γαλλία: Συνελήφθησαν γκουρού διεθνούς αίρεσης γιόγκα και άλλοι 40

Συνολικά 41 άτομα συνελήφθησαν σήμερα στη Γαλλία, ως ύποπτα για τη διασύνδεσή τους με διεθνή αίρεση που κατηγορείται για πολλά έκτροπα υπό το πρόσχημα της εξάσκησης της γιόγκα, έγινε γνωστό από δικαστική πηγή και προσκείμενη στην έρευνα.

#UPDATE French authorities on Tuesday arrested 41 people in raids against a controversial yoga sect, including its leader, the guru Gregorian Bivolaru, a source close to the case told AFP ➡️ https://t.co/LOXdizrUkT pic.twitter.com/ZcVflfb4i5

