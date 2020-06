Far Cry 6: Παρουσίαση στις 12 Ιουλίου, μεταφορά σε πιο εξωτικό μέρος

Μια αναφορά της δανέζικης ιστοσελίδας gamereactor.dk έρχεται να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία για το Far Cry 6, το νέο επεισόδιο της δημοφιλούς σειράς της Ubisoft. Σύμφωνα με την πηγή, η δημιουργός αποφάσισε να αναβάλει τα αποκαλυπτήρια του τον περασμένο Απρίλιο λόγω της κατάστασης που επικρατούσε με την πανδημία COVID-19, αλλά και για το γεγονός ότι μαζεύτηκαν πολλές κυκλοφορίες κορυφαίων τίτλων σε μικρό χρονικό διάστημα.

Επιπλέον αναφέρουν ότι η υπόθεση του Far Cry 6 θα φύγει από την περιοχή των ΗΠΑ για πιο “εξωτικό” προορισμό, μια είδηση που ενδεχομένως θα χαροποιήσει όσους δεν τρελάθηκαν με το σκηνικό των Far Cry 5 και Far Cry New Dawn. Ως ημερομηνία παρουσίασης δίνουν την 12η Ιουλίου 2020, ενώ για την κυκλοφορία θα χρειαστεί να περιμένουμε μέχρι το 2021 και θα το δούμε σίγουρα σε Windows PC, PS5 και Xbox Series X.

