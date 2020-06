Facebook: Διαθέσιμο σε όλο τον κόσμο το εργαλείο μεταφοράς photo/video στο Google Photos

Από τον περασμένο Απρίλιο η Facebook λάνσαρε το νέο εργαλείο για την εύκολη μεταφορά των φωτογραφιών και των videos από το κοινωνικό δίκτυο στην υπηρεσία Google Photos. Από τότε μέχρι σήμερα είχαν αυτή τη δυνατότητα μόνο οι χρήστες σε ΗΠΑ και Καναδά, αλλά πλέον είναι διαθέσιμη για όλο τον κόσμο.

Για να βρείτε το εργαλείο θα πρέπει να μεταβείτε στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας, από εκεί στην ενότητα “Your Facebook Information” και στη συνέχεια στην επιλογή “Transfer a copy of your Photos or Videos”. Προς το παρόν είναι διαθέσιμη μόνο η υπηρεσία Google Photos, παρόλα αυτά, η Facebook τονίζει ότι θα προστεθούν και άλλες υπηρεσίες από εταιρείες που συμμετέχουν στο Data Transfer Program.

Το τελευταίο αποτελεί μια κοινοπραξία των Google, Facebook, Microsoft και Twitter που έχει ως σκοπό να διευκολύνει τους χρήστες με την παροχή εργαλείων για τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ των υπηρεσιών τους. Επόμενως, περιμένουμε ότι σύντομα θα προστεθεί σίγουρα το OneDrive της Microsoft και βλέπουμε.

[Facebook]