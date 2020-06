Eye of the Beholder Trilogy, διαθέσιμη δωρεάν στο GOG

Μετά τα Total Annihilation: Commander Pack και Hitman: Absolution, το κατάστημα GOG μοιράζει ακόμη ένα δωρεάν παιχνίδι σε όλους τους gamers ή καλύτερα μια τριάδα παιχνιδιών. Πρόκειται για το Eye of the Beholder Trilogy, το οποίο περιλαμβάνει τα Eye of the Beholder, Eye of the Beholder II: The Legend of Darkmoon και Eye of the Beholder III: Assault on Myth Drannor.

Για όσους δεν θυμούνται, είναι first-person RPGs που εκτυλίσσονται στον κόσμο του Forgotten Realms και αποτελούν δουλειές της Westwood Studios που κυκλοφόρησαν το 1991 και το 1993. Όσοι θέλετε να τα προσθέσετε στη βιβλιοθήκη σας στο GOG, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μεταβείτε στην κεντρική σελίδα του καταστήματος και να πατήσετε στο κουμπί του giveaway. Η ενέργεια θα είναι ανοιχτή έως τις 19 Ιουνίου 2020.

Να σημειώσουμε ότι το κατάστημα GOG ξεκίνησε έναν νέο κύκλο εκπτώσεων έως 75% σε πολλούς τίτλους παιχνιδιών D&D, όπως τα Baldur’s Gate: Enhanced Edition και Neverwinter Nights.