Νέα οργισμένη αντίδραση του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στις κυρώσεις που επέβαλε η Ουάσιγκτον στην Άγκυρα.

Χαρακτήρισε τις κυρώσεις ευθεία επίθεση στα κυριαρχικά δικαιώματα της Άγκυρας και πρόσθεσε ότι η Τουρκία έγινε το πρώτο μέλος του ΝΑΤΟ στο οποίο επιβάλλουν οι ΗΠΑ κυρώσεις βάσει της νομοθεσίας CAATSA.

Ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι στόχος είναι η τουρκική αμυντική βιομηχανία.

Διεμήνυσε ότι η Άγκυρα θα εργαστεί διπλά για να αναπτύξει περαιτέρω την αμυντική της βιομηχανία ώστε να είναι απολύτως ανεξάρτητη.

Turkey will work twice as hard to further improve defense industry, make it totally independent: President Erdogan

