Ερντογάν: Ανύπαρκτη η συμφωνία Ελλάδας - Αιγύπτου, θα ξεκινήσουμε γεωτρήσεις

Ανύπαρκτη χαρακτηρίζει τη συμφωνία για ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σημειώνοντας πως η Άγκυρα θα συνεχίσει «αποφασιστικά» τη συμφωνία της με τη Λιβύη.

«Επαναλάβαμε τις δραστηριότητες γεώτρησης και προς τον σκοπό αυτόν έχουμε στείλει εκ νέου το (πλοίο σεισμικών ερευνών) Barbaros Hayrettin σε αποστολή», δήλωσε ο Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη.

Παράλληλα, τόνισε πως «δεν χρειάζεται συζήτηση με εκείνους (σ.σ. Ελλάδα) που δεν έχουν δικαιώματα, ειδικά στις θαλάσσιες ζώνες», ενώ προανήγγειλε τη έναρξη ερευνών και γεωτρήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την προσευχή της Παρασκευής στην Αγία Σοφία, ο Τούρκος πρόεδρος σημείωσε ότι εξαπατήθηκε από την Αθήνα και υπογράμμισε χαρακτηριστικά: «Δεν αναγνωρίζω τη συμφωνία, για εμάς είναι ανύπαρκτη η συμφωνία, η Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση με τη Λιβύη ούτε με την Αίγυπτο».

Turkey had paused hydrocarbon exploration efforts upon German Chancellor Merkel’s request for a solution, President Erdoğan says, but drilling to resume immediately as Athens, Cairo go back on their word pic.twitter.com/9gxLdVYvQg

— ANews (@anewscomtr) August 7, 2020