Έρευνα: Το 46% μοιράζεται τις υπηρεσίες streaming με τους συγκατοίκους του

Η έκθεση της Kaspersky More Connected Than Ever Before: How We Build Our Digital Comfort Zones διαπίστωσε ότι το 46% των ερωτηθέντων αισθάνεται άνετα να μοιράζεται υπηρεσίες streaming με τους συγκατοίκους του. Ωστόσο, ένας στους τρεις (32%) δεν είναι σίγουρος για την ασφάλεια των λογαριασμών του, επειδή δεν γνωρίζει τις ψηφιακές συνήθειες των τελευταίων.

Οι περιορισμοί που σχετίζονται με τον COVID-19 και η αναγκαιότητα παραμονής στο σπίτι έχουν επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι προσεγγίζουν τις ψηφιακές υπηρεσίες, καθιστώντας τους πιο ενήμερους για το κατά πόσον χρησιμοποιούν τόσο οι ίδιοι όσο και οι συγκάτοικοί τους το Διαδίκτυο με ασφάλεια. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την απόφαση να χρησιμοποιήσουν τους ίδιους λογαριασμούς για πλατφόρμες ψυχαγωγίας ή να ανακαλύψουν περισσότερα για τη διαδικτυακή συμπεριφορά του άλλου.

Με γνώμονα τα παραπάνω, η έρευνα διαπίστωσε ότι οι διαδικτυακές υπηρεσίες μπορούν να ενώσουν τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να κοινοποιήσουν προσωπικά στοιχεία λογαριασμού προκειμένου να προσφέρουν αμοιβαία πρόσβαση στους συγκατοίκους τους. Εκτός από την κοινή χρήση λογαριασμών σε streaming πλατφόρμες, ένας στους τρεις (33%) δηλώνει ότι μοιράζεται τις διαδικτυακές υπηρεσίες σε καταστήματα λιανικής, όπως το eBay ή το Amazon Prime, με τους συγκατοίκους του. Επιπλέον, το 30% παραδέχεται ότι μοιράζεται λογαριασμούς για υπηρεσίες online παραγγελίας φαγητού, και τις συνδρομές του σε διαδικτυακά παιχνίδια (π.χ. Xbox Live).

Διάγραμμα.1 Για ποιες από τις ακόλουθες υπηρεσίες μοιράζονται οι καταναλωτές στοιχεία σύνδεσης με τους συγκατοίκους τους;

Ωστόσο, ταυτόχρονα, δεν είναι όλοι οι ερωτηθέντες σίγουροι πόσο ασφαλείς είναι οι συγκάτοικοί τους όταν χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και αν αυτό θα επηρεάσει τις ψηφιακές τους συνήθειες. Για παράδειγμα, το 43% ισχυρίστηκε ότι ανησυχεί για αυξημένη διαδικτυακή δραστηριότητα μέσω υπηρεσιών streaming ή παιχνιδιού. Ένας στους τέσσερις (24%) ανησυχεί ότι οι ψηφιακές συνήθειες των συγκατοίκων του θα επηρεάσουν τις ταχύτητες του Διαδικτύου και έτσι θα επηρεάσουν την απόδοση των διαδικτυακών παιχνιδιών του.

Ο Andrew Winton, Αντιπρόεδρος Marketing στην Kaspersky, σχολίασε:

Η συγκατοίκηση είναι συνηθισμένη στη σύγχρονη ζωή και πολλά νοικοκυριά πρέπει να μοιράζονται τη σύνδεσή τους στο Διαδίκτυο και την πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες. Συχνά δημιουργούμε φιλίες με τους συγκατοίκους μας, διευκολύνοντας την κοινή χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών, ώστε όλοι να μπορούν να επωφεληθούν χωρίς ταλαιπωρία. Δυστυχώς, εάν δεν δώσουμε προσοχή στον τρόπο με τον οποίο κοινοποιούμε τα προσωπικά μας στοιχεία, ακόμη και στους συγκατοίκους μας, τόσο πιο πιθανό είναι να ανακαλυφθούν από άτομα ή ομάδες που δεν εμπιστευόμαστε. Για να διασφαλιστεί ότι αυτό δεν θα συμβεί, ορισμένες υπηρεσίες έχουν συγκεκριμένες πολιτικές για να βοηθήσουν πολλά άτομα να χρησιμοποιούν μία μόνο συνδρομή χωρίς να χρειάζεται να μοιράζονται κωδικούς πρόσβασης. Είτε ζείτε με άλλους είτε όχι, θα συνιστούσαμε πάντα να διατηρείτε τις συσκευές και τα διαπιστευτήριά σας προστατευμένα με ισχυρές λύσεις ψηφιακής ασφάλειας για να βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες σας παραμένουν ασφαλείς.

Ακολουθούν συμβουλές της Kaspersky για να διατηρήσετε τις συσκευές σας προστατευμένες:

Μην κάνετε κλικ σε links σε ανεπιθύμητα ή ύποπτα email. Αρχικά, ελέγξτε εάν οι αποστολείς είναι αυθεντικοί βλέποντας εάν μπορείτε να επισκεφθείτε έναν επίσημο ιστότοπο.

Μην κοινοποιείτε προσωπικά στοιχεία και μην επιτρέπετε την πρόσβαση στους λογαριασμούς σας σε τρίτους, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητο. Αυτό θα ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες να βρεθούν εκτεθειμένα στο Διαδίκτυο.

Χρησιμοποιήστε μια ισχυρή λύση ασφάλειας, όπως το Kaspersky Password Manager, για να δημιουργήσετε και να διατηρήσετε ασφαλείς μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης για κάθε λογαριασμό και να αντισταθείτε στον πειρασμό να επαναχρησιμοποιήσετε τον ίδιο ξανά και ξανά.

Εγκαταστήστε μια αξιόπιστη λύση ασφάλειας, όπως το Kaspersky Security Cloud. Η λειτουργία “Έλεγχος λογαριασμού” προστατεύει τα στοιχεία του λογαριασμού σας και σας ειδοποιεί εάν κάποιο από τα προσωπικά σας δεδομένα παραβιαστεί.

Για να βοηθήσει τους ανθρώπους κατά τη διάρκεια της πανδημίας και πέραν αυτής, η Kaspersky δημοσίευσε συμβουλές για την ασφαλή δημιουργία μιας «Digital Comfort Zone». Για παράδειγμα, μπορείτε να μάθετε πώς να προστατεύετε την ψηφιακή σας ζωή καθώς και πώς να μοιράζεστε με ασφάλεια τις διαδικτυακές σας συνδρομές.