Έρευνα IDF για στρατιώτες του Ισραήλ που πέταξαν σορούς Παλαιστινίων από ταράτσα

Έρευνα πραγματοποιεί ο στρατός του Ισραήλ μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο καταγράφονται στρατιώτες του να πετούν σορούς τριών νεκρών Παλαιστινίων από ταράτσα κατά τη διάρκεια επιδρομής στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Πλάνα από το περιστατικό, που σημειώθηκε στη βόρεια πόλη Καμπαντίγια, κοντά στην Τζενίν, αποτυπώνουν εν συνεχεία μια στρατιωτική μπουλντόζα που φαίνεται πως ανήκει στον IDF να μαζεύει και να απομακρύνει τις σορούς.

Οι εικόνες έχουν προκαλέσει μεγάλη οργή, σημειώνει σε σχετικό του άρθρο τo ΒΒC.

Ακολουθεί το βίντεο που περιέχει σκληρές εικόνες:

🚨 Warning! Disturbing images!

Video shows 3 IOF soldiers throwing bodies off a roof after a raid in the West Bank. This is a war crime.

Israel is “investigating”. pic.twitter.com/bYSsYKz0jy

— Julia 🕊️ 🇵🇸 (@julsHz) September 20, 2024