Έπος: Η Twitter μαρκάρει tweets του προέδρου Trump ως παραπλανητικά!

Περιμένατε ποτέ ότι κάποιο μέσο μαζικής επικοινωνίας-ενημέρωσης θα έκρινε ως “παραπλανητικές” τις δηλώσεις του προέδρου μιας χώρας; Κι όμως, η Twitter για πρώτη φορά μάρκαρε δύο tweets του Donald Trump σχετικά με τη δυνατότητα ψήφου μέσω email ως “πιθανή παραπληροφόρηση”!

Ο πρόεδρος Trump τοποθετήθηκε μέσω του λογαριασμού του στο Twitter για τις προσπάθειες που γίνονται στην πολιτεία της Καλιφόρνια έτσι ώστε να επεκταθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψήφου λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Donald Trump, η χρήση κάλπης με emails θα οδηγήσει σε νοθεία του εκλογικού αποτελέσματος. Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι η Εθνική Επιτροπή των Ρεπουμπλικανών έχει καταθέσει αγωγή κατά του Κυβερνήτη της Καλιφόρνια, κ. Gavin Newsom, για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Εκπρόσωπος της Twitter δήλωσε ότι τα δύο tweets του Donald Trump περιλαμβάνουν πιθανότατα παραπλανητικές πληροφορίες για τις εκλογικές διαδικασίες και γι’ αυτό τα μαρκάρουν αντίστοιχα για να αναζητήσει ο χρήστης περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές κάλπες πατώντας στην επιλογή “Get the facts about mail-in ballots”. Με αυτήν την ενέργεια, ο χρήστης οδηγείται σε μια σειρά από tweets και ενημερωτικά άρθρα που καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς του Trump.

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι το πρώτο που βλέπει ένας χρήστης στη σελίδα ελέγχου της εγκυρότητας είναι το εξής:

Ο Trump ισχυρίζεται λανθασμένα πως οι ηλεκτρονικές κάλπες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εκλογική νοθεία. Παρόλα αυτά, οι fact checkers δηλώνουν ότι δεν υπάρχει κάποια απόδειξη που να συνδέει αυτόν τον τρόπο ψηφοφορίας με απάτη.

Εξυπακούεται ότι η πλευρά Trump δεν θα άφηνε αναπάντητη την ενέργεια της Twitter. Ο manager της εκλογικής καμπάνιας του Donald Trump, κ. Brad Parscale δήλωσε τα εξής:

Η συνεργασία με τους προκατειλημμένους fact-checkers” είναι απλά ένα προπέτασμα καπνού που χρησιμοποιεί η Twitter για να προσδώσει κάποια ψευδή αξιοπιστία στη σαφή πολιτική τακτική της.

Ο ίδιος ο Donald Trump ισχυρίζεται ότι:

Η Twitter παρεμβαίνει πλέον στις Προεδρικές Εκλογές και καταπνίγει εντελώς την ελευθερία λόγου

Σε ένα παράλληλο Σύμπαν, όλα αυτά ίσως θα ήταν πολύ διασκεδαστικά…

