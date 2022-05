Επεισόδια μετά την κατάρρευση κτιρίου που σκότωσε πέντε άτομα

Στους δρόμους βγήκαν κάτοικοι της πόλης Abadan, πρωτεύουσα της επαρχίας Khuzestan, στο νοτιοδυτικό Ιράν, όταν έγινε γνωστό ότι μισοτελειωμένο 10όροφο κτίριο κατέρρευσε σκοτώντας τουλάχιστον πέντε άτομα, ενώ δεκάδες άλλα βρίσκονται εγκλωβισμένα στα συντρίμμια.

Τα αίτια της κατάρρευσης δεν έχουν γίνει γνωστά, ωστόσο η είδηση προκάλεσε την οργή των κατοίκων που διαμαρτύρονται εναντίον του καθεστώτος κατηγορώντας το ότι αγνοεί τις ανάγκες της πόλης.

“Today is a day of mourning, today is a day of mourning, Abadan is in mourning today.”#Iranians in #Abadan #Iran protest after a high rise building collapsed with many feared dead. The regime is despised for many reasons, including its long neglect & abuse of cities like Abadan. pic.twitter.com/Yi7HPzsXbt

— Alireza Nader علیرضا نادر (@AlirezaNader) May 23, 2022