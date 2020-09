Επιχειρήσεις και φορείς συμμαχούν για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων

Η σπατάλη τροφίμων μας αφορά όλους κι έχει σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία, γεγονός που ευαισθητοποίησε επιχειρήσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών για συντονισμένη δράση.

Έτσι δημιουργήθηκε η «Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων», μια πρωτοβουλία της οργάνωσης Μπορούμε και της ΑΒ Βασιλόπουλος. Η «Συμμαχία για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων» (Alliance for the Reduction of Food Waste) στην Ελλάδα συνεχώς διευρύνεται και αποκτά πολλαπλασιαστική δυναμική ενώ ήδη έχουν υπογράψει την «Εθελοντική Συμφωνία Συνεργασίας» για την πρώτη «Συμμαχία για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων» στην Ελλάδα οι ακόλουθοι:

ΑΒ Βασιλόπουλος, Αμερικανική Γεωργική Σχολή, Γρηγόρης, ΔΕΛΤΑ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εργαστήριο Χημείας & Τεχνολογίας Τροφίμων, ΕΚΠΟΙΖΩ, ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, Μπορούμε, ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων/ Εργαστήριο Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αγροτικού Χώρου, ΣΕΒΤ, Τράπεζα Τροφίμων, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, DRAXIS ENVIRONMENTAL, EUROCATERING, GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, INTERCATERING, Nestlé Ελλάς, NFA- Natural Food Additives, WWF Ελλάς.

Η «Συμμαχία» τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με στόχο την ανάπτυξη συνεργειών, δημόσιες αρχές, επαγγελματικοί φορείς και επιχειρήσεις τροφίμων και εστίασης από όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, φορείς της ακαδημαϊκής & ερευνητικής κοινότητας ενώνουν τις δυνάμεις τους και καλούνται να συμβάλλουν:

Στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την έκταση και τις επιπτώσεις της σπατάλης τροφίμων

Την κατάρτιση και εκπαίδευση για την πρόληψη και μείωση της σπατάλης τροφίμων

Την ανταλλαγή πληροφορίας και γνώσης

Την ανάδειξη και διάδοση καλών πρακτικών

Την προώθηση της έρευνας και καινοτομίας

Τη διευκόλυνση και προώθηση της δωρεάς πλεονασμάτων τροφίμων για κοινωφελή σκοπό

Τη συμβολή στη διαμόρφωση και εφαρμογή δημόσιας πολιτικής για την πρόληψη και μείωση της σπατάλης τροφίμων στην Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι η σπατάλη τροφίμων απασχολεί όλον τον πλανήτη. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 8% των συνολικών ανθρωπογενών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου οφείλονται στη σπατάλη τροφίμων. Σε κάθε Ευρωπαίο αντιστοιχούν κατά μέσο όρο 173 κιλά τροφίμων που σπαταλώνται σε ετήσια βάση (σύνολο 88 εκατ. τόνοι). Στην Ελλάδα, η σπατάλη τροφίμων συνυπάρχει, δυστυχώς, με υψηλά επίπεδα επισιτιστικής ανασφάλειας (1,4 εκατ. άτομα, 12,9% του πληθυσμού της χώρας, 2015). Η μείωσή της – κατά το ήμισυ έως το 2030- περιλαμβάνεται στους Στόχους του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (στόχος 12.3). Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής.

naftemporiki.gr